6 قتلى بهجوم أوكراني بالصواريخ على روسيا

أسفر هجوم أوكراني بالصواريخ على منطقة بلغورود الروسية قرب الحدود عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مع استمرار تصاعد التوتر بين كييف وموسكو جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى.

قتل ستة أشخاص في روسيا بضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغورود القريبة من الحدود بين البلدين، على ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.

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وقال حاكم المنطقة ألكسندر شوفاييف عبر موقع "ماكس" المدعوم من الحكومة "قتل ستة مدنيين وأصيب أربعة بجروح بينهم طفل"، مشيرا إلى أن الضربة أصابت بلدة كولوسكوفو على مسافة حوالي 15 كيلومترا من الحدود.

وبعد أكثر من أربع سنوات على بدء الهجوم الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود، ويتصاعد التوتر بين البلدين جراء تصعيد ضرباتهما بعيدة المدى، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وقتل 12 شخصا الأحد في روسيا جراء هجمات أوكرانية بمئات المسيّرات، فيما أسفرت الضربات الروسية عن مقتل سبعة أشخاص في أوكرانيا.

وذكرت السلطات الأوكرانية، الإثنين، ‌أن هجوما روسيا استهدف ​خلال ​الليل البنية التحتية للميناء ⁠الواقع ​في مدينة ​إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب ​أوكرانيا.

وأضافت السلطات ​عبر تطبيق "تليغرام" ‌للمراسلة ⁠أنه تم إخماد حرائق تسبب ​فيها ​الهجوم.

وتضم ⁠إزمايل، الواقعة بالقرب ​من الحدود ​مع ⁠رومانيا، أكبر ميناء ⁠أوكراني ​على ​نهر الدانوب.