رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يزور العراق لإجراء محادثات: "هرمز لن يُفتح قبل تلبية مطالبنا"

يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف العراق غدا الأربعاء لبحث التعاون الإقليمي وسط ضغوط واشنطن لنزع سلاح الفصائل، فيما أكد أن مضيق هرمز لن يُفتح حتى ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتلبي مطالب طهران.

يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، العراق، غدا الأربعاء، لإجراء محادثات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن قاليباف سيترأس "وفدا برلمانيا رفيع المستوى لمناقشة التطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، وبحث حلول مشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

تأتي هذه الزيارة في وقت يواجه العراق ضغوطا من واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة القوية المدعومة من إيران، والتي اكتسبت نفوذا سياسيا وماليا كبيرا في البلاد.

وكانت بغداد قد أمهلت الجماعات المسلحة الموالية لإيران حتى 30 أيلول/ سبتمبر لنزع سلاحها، وهو موعد يتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وتخوض إيران حربا مع الولايات المتحدة منذ أن أدت الهجمات الأميركية-الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير إلى اندلاع صراع امتدّ ليشمل أنحاء الشرق الأوسط.

كما تأتي زيارة قاليباف بعد أيام من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، وهو هجوم حمّلت السلطات الكردية طهران مسؤوليته في البداية.

وقد نفت إيران تورطها في الحادث، واصفة إياه بأنه محاولة لتقويض العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق قوله إن زيارة قاليباف كانت مخططة مسبقا، ومن المقرر أن تستمر يومين.

مضيق هرمز لن يُفتح قبل تلبية مطالب إيران

وفي سياق ذي صلة، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، قاليباف، الثلاثاء، أن مضيق هرمز الإستراتيجي لن يُفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها.

وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "أريد أن أقول بوضوح إن مضيق هرمز لن يُفتح إلى أن تُنفذ الالتزامات الأميركية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

وعدّ قاليباف بين المطالب رفع الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.