قطر: اتفاق إيران وعُمان بشأن هرمز يسهل استئناف مفاوضات إنهاء الحرب

قالت قطر إن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز من شأنه تسهيل استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، وذلك وسط استمرار القيود الإيرانية على حركة السفن عبر المضيق، واشتراط طهران رفع الحصار.

لقاء سابق بين قاليباف والبوسعيدي خلال التفاهمات الإيرانية العمانية حول الملاحة في هرمز (Getty Images)

أعلنت قطر، الوسيط الرئيس في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز من شأنه أن "يسهّل" استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

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ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أغلقت طهران فعليا مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتجري إيران وسلطنة عُمان، المطلتان على المضيق، منذ أسابيع مفاوضات بشأن مستقبل الملاحة عبر المضيق الإستراتيجي، فيما أكدت طهران التوصل إلى اتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار المفترض أن تسلكه السفن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إحاطة صحافية في الدوحة: "ننتظر كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان وإيران حول المضيق، ما سيمكننا من العودة إلى إطار المفاوضات".

وأضاف قائلا: "الاتفاق بشأن مضيق هرمز سيسهّل علينا كثيرا استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".

وتأتي تصريحات الأنصاري في أعقاب إعلان رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، أن مضيق هرمز لن يُفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها.

وأكدت طهران أمس، الإثنين، أن المفاوضات "تسير بجدية"، مشيرة إلى أنها في صدد تبادل وجهات النظر مع عُمان لصياغة "بيان مشترك".

وتفرض طهران منذ اندلاع الحرب سيطرة فعلية على الملاحة في المضيق، إذ تشترط على السفن الراغبة في عبوره الحصول على إذن مسبق منها، وتسعى إلى فرض "بدل خدمات" على حركة الملاحة، وهو ما ترفضه واشنطن وأطراف أخرى في المنطقة.

وتشنّ إيران هجمات على السفن التي تحاول عبور المضيق من دون تصريح.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هدّد بقصف سلطنة عمان في حال "عرقلت" أي اتفاق محتمل مع إيران بشأن مضيق هرمز، داعيا طهران إلى الاستسلام، في ظل حرب مستمرة باتت تشكّل عبئا داخليا على الرئيس الأميركي.