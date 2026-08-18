موجز أنباء العالم الثلاثاء

توتر متواصل بشأن مضيق هرمز بين إيران وأميركا، وغارات إسرائيلية على سورية وتطورات بشأن غزة واليمن والعراق. كما شهدت الساحة الدولية تطورات ميدانية وأمنية في أوكرانيا وروسيا وأفغانستان ونيجيريا وإثيوبيا وغيرها.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. وقال عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية أو مُجدولة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا يزال الحصار البحري ساريا وفعالا بالكامل. مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أُزيلت جميع الألغام البحرية أو فُجّرت".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أن مضيق هرمز الإستراتيجي لن يُفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها.

في سياق متّصل، رأت قطر، الوسيط في المحادثات بين واشنطن وطهران، أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، من شأنه أن "يسهّل" استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

ويزور قاليباف العراق الأربعاء لإجراء محادثات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

سورية/ إسرائيل

نفذت إسرائيل غارات على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بسورية والخارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بُعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ونسب المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك الغارات إلى إسرائيل، معتبرا أنها "تصعيد غير ضروري" يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.

غزة

أكدت حماس التزامها باتفاق غزة، وذلك بعد مباحثات بين المبعوث الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للضغط على الحركة لنزع سلاحها.

وحذّرت الأمم المتحدة من أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، وهو وضع خطر يُعزى بشكل رئيسي إلى اتساع مناطق الحظر العسكري.

اليمن/ السعودية

استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مصفاة نفط تابعة لشركة "أرامكو" في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء "سبأ".

العراق

اعتبرت كتائب حزب الله العراقية في بيان، أن أفعال رئيس الحكومة علي الزيدي "استفزازية" و"غير مسؤولة"، في وقت تؤكد الحكومة تصميمها على المضي في خطة نزع سلاح المجموعات المسلّحة المقربة بمعظمها من إيران، وهدّدت بالردّ.

إسرائيل

أشاد نتنياهو بانتخاب عدد من الموالين له لخوض الانتخابات المقبلة ممثلين عن حزب الليكود، فيما يُتوقع أن تشهد العملية الانتخابية المرتقبة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر منافسة محتدمة.

سورية

أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي رئيس النظام المخلوع وعددا من المسؤولين الأمنيين من أركان النظام.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قيادي عسكري بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركاء دوليين في محافظة حلب في شمال البلاد.

وقتل ثلاثة من عمال المحطة الحرارية في بانياس في غرب سورية جراء انفجار خلال أعمال صيانة لخزان الهيدورجين في المنشأة، وفق ما أفاد مسؤول في الشركة السورية للكهرباء.

لبنان

قرر القضاء اللبناني تسليم ضابط سوري سابق إلى دمشق بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من قضاء بلاده لاتهامه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

روسيا/ أوكرانيا

أعلنت السلطات في كييف مقتل 10 أشخاص في هجوم روسي على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، متعهدة بالرد.

وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات من عدد من البلدات في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق البلاد، في ظل تدهور الوضع الأمني.

في روسيا، أعلن رئيس بلدية موسكو عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيّرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها أوقعت ثلاث إصابات.

الى ذلك، أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بحق أوكراني بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح روسيا والمساعدة في التحضير لأعمال تخريب محتملة.

أفغانستان

دان خبير الأمم المتحدة المعني بشؤون أفغانستان "هجوما شنيعا" قرب مدرسة في العاصمة كابُل، أسفر بحسب ما أفاد أحد السكان عن جرح عشرات الأطفال.

روسيا/ اليابان

يُتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين.

اليابان/ كوريا الجنوبية/ أميركا

شددت اليابان على أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يُعد أمرا "حيويا" للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكا في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، مشيدا في الوقت عينه بعلاقاته مع بيونغ يانغ.

أستراليا/ اليابان

أعلنت وزارتا الدفاع في اليابان وأستراليا أن طوكيو ستجري اختبارات لصواريخ فرط صوتية ومقذوفات أخرى على الأراضي الأسترالية، في وقت يعزز البلدان تعاونهما العسكري الذي يشمل أيضا تطوير نظام ليزر عالي الطاقة بشكل مشترك.

كوريا الجنوبية/ الصين

يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سيول هذا الأسبوع، وفق ما أعلن مكتب الرئيس في وقت تبدي واشنطن انفتاحا تجاه بيونغ يانغ، الحليف الرئيس لبكين.

نيجيريا

قتل مهاجمون مسلحون ببنادق ومناجل ما لا يقل عن 24 شخصا في بلاتو بوسط نيجيريا، وفق ما أفاد ناجون في أحدث حلقة ضمن سلسلة أعمال متكررة تشهدها الولاية.

باكستان

أمرت المحكمة العليا في باكستان بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وذلك استجابة لالتماس قدمه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية.

إثيوبيا

اتهمت سلطات تيغراي المتمردة الحكومة الفدرالية الإثيوبية بتنفيذ ضربة بمسيّرة الثلاثاء قرب ميكيلي، عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وسط أجواء متوترة تثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد.

الفيليبين

أعلنت السلطات الفيليبينية مقتل طالب في إطلاق نار بمدرسة ثانوية، مضيفة أن المهاجم الذي بث أفعاله مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، انتحر.

بلجيكا

باشر عناصر الإطفاء عملية قد تكون حاسمة لتطويق أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا منذ قرن، رغم الرياح والأمطار التي تعرقل عمليات الدعم الجوي فوق محمية هاي فينز الطبيعية.

الأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة بأن أربعة مرافق رعاية صحية فقط من كل عشرة في العالم تستوفي معايير الصرف الصحي الأساسية، بما يشمل توفير دورات مياه صالحة للاستخدام ومتاحة، بينما تفتقر 11% منها إلى خدمات الصرف الصحي تماما.

اليونان

تعتزم اليونان سداد ديون بقيمة 13 مليار يورو هذا العام قبل موعد استحقاقها، وفق ما أعلنت وزارة المالية اليونانية، ما يسقط عنها تصنيف الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.