خلال استقباله خليل الحية في الدوحة: رئيس وزراء قطر يشدد على ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل

شدد رئيس وزراء قطر، خلال لقائه خليل الحية بالدوحة، على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي وإلزامه بالاتفاق، مرحِّبا بقبول حماس لخارطة طريق المرحلة الثانية. فيما استنكرت الحركة القصف الذي استهدف الشرطة بغزة، مطالبة الضامنين بتحمل مسؤولياتهم.

شدد رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف تصعيد إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي للقيام بدور في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء قطر، بالعاصمة الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية، وعددا من قيادات الحركة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وجاء اللقاء عقب تصعيد إسرائيلي في القطاع، إذ استشهد 9 فلسطينيين بينهم ضباط شرطة، اليوم الأربعاء، بقصف جوي إسرائيلي استهدف مقرا للشرطة وسط مدينة غزة.

ووفق البيان القطري، استعرض الجانبان "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رئيس وزراء قطر، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المُتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ورحّب "بقرار الحركة قبول خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار".

الحيّة يدين تصاعد عدوان الاحتلال

في السياق، أصدرت حركة حماس بيانا، أكدت خلاله أن خليل الحية، "يستنكر الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من الاحتلال الصهيوني والذي تصاعد منذ أمس، وطال قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية اليوم".

وأضاف أن "هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، تؤكد أن الاحتلال ماض في سياسته الإجرامية، وغير عابئ بكل الوساطات والضمانات، ويضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وحماية الاتفاق من الانهيار".