موجز أنباء العالم الأربعاء

جددت إيران تحذير الخليج من مساعدة واشنطن، فلسطينيا، استشهد 9 بغزة، وأمر الجيش بتحقيق باستشهاد هند رجب، ومطالبات بإطلاق سراح الأسيرى سما صافي. دوليا، علق ترامب رسوم كندا، وقُلصت مناورات سيول، وعاقبت واشنطن الجنائية الدولية.

جددت إيران، اليوم الأربعاء، تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة الولايات المتحدة في الحرب، غداة إعلان الإمارات العربية المتحدة أنها علّقت التبادل التجاري والمالي.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، الأربعاء، قوله إن "أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأميركي المعتدي يُعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأميركية" في عملياتها ضد طهران.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمّد باقر قاليباف، من بغداد، الأربعاء، أهمية "تقوية النظام الجديد" الإقليمي و"تسريع وتيرة التعاون" من دون "تدخل أجنبي"، وذلك في أول محطات زيارة يجريها إلى العراق وتستمر ثلاثة أيام.

إلى ذلك، قال وزير في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، إن الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدّد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز.

غزة

استشهد 9 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، الأربعاء، على مركز للشرطة التي تديرها حماس في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني.

إلى ذلك، أثارت تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة، تنديدا من جانب المستشار الألماني فريديريش ميرتس، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو.

هند رجب

زعم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.

مطالبات بالإفراج عن الأسيرة سما صافي

طالبت أكثر من 100 منظمة أميركية من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التحرك "بشكل عاجل" للإفراج الفوري عن المواطنة الأميركية الفلسطينية سما صافي المحتجزة في سجن إسرائيلي، منذ أكثر من شهرين.

بيروت

تسلّم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الأربعاء، دعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل، تحضيرا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وفق ما أعلنت الرئاسة.

سيول

خُفّضت مدة المناورات العسكرية المشتركة التي أطلقتها سيول وواشنطن، الإثنين، ستة أيام، بعد أن انتقدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشدة، في حين أكّد البنتاغون أن هذا القرار لن يمسّ بـ"الأهداف" العسكرية الأميركية.

فقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن المناورات التي كان من المقرر أن تستمر حتى 27 آب/أغسطس، ستنتهي الجمعة، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه التعديلات "تحافظ على الأهداف الأساسية المتعلقة بالاستعداد والتدريب".

واشنطن

علّق الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، الرسوم الجمركية الجديدة على بعض السلع الكندية بنسبة 50% لثلاثة أيام، عقب مفاوضات طارئة بين البلدين أفضت عن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

كييف

قُتل أربعة أشخاص وأُصيب خمسة آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيّرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأربعاء، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمي.

طوكيو

وصفت اليابان، الأربعاء، بـ"المؤسفة جدا"، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، في إطار حملتها ضد الهيئة التي تتهمها بأنها "مُسيّسة".

إسلام أباد

أعلن وزير القانون والعدل الباكستاني، أعظم نذير تارر، مساء الثلاثاء، أن حكومة إسلام أباد ستطعن في قرار المحكمة العليا نقل رئيس الحكومة السابق، عمران خان، من السجن إلى مستشفى خاص.

الأمم المتحدة

قُتل 350 من عمال الإغاثة حول العالم خلال عام 2025، وسُجّل أعلى عدد من الوفيات بين هؤلاء في غزة والسودان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، واصفة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بأنها "غير مقبولة".

البرازيل

قُتل 21 شخصا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة، الأربعاء، في بلدة إمبيتوفا بجنوب البرازيل، وفقا للسلطات.

الهند

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، إثر اندلاع حريق في أحد فنادق مدينة كالكوتا في شرق الهند، الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول في إدارة الإطفاء.

باريس

شهدت فرنسا 52 يوما من موجات الحر منذ منتصف حزيران/ يونيو، مما يشكل رقما قياسيا يتجاوز 33 يوما المسجلة في عام 2022، و22 يوما في صيف 2003، بحسب تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" لبيانات من هيئة "ميتيو فرانس" للأرصاد الجوية.

لندن

كشف رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنم، عن خططه الأربعاء، لتوفير طريقة لأولئك الذين ينامون في العراء للخروج من الشوارع بحلول عيد الميلاد، وذلك في إطار مساعيه للحد من التشرّد على المستوى الوطني.

لشبونة

أصدر رئيس البرتغال قانونا، سعى اليمين المتطرف إلى فرضه، يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء يرى كثر أنه يستهدف المسلمات المنقبات.

مونروفيا

أعلنت ليبيريا، الثلاثاء، أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس دونالد ترامب، يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير شرعية إلى دولٍ ثالثة.

لاباز

أوقفت الشرطة البوليفية، الثلاثاء، مستشارا شخصيا للرئيس رودريغو باز، في إطار تحقيق في شأن الاشتباه بمحاولته قتل محامية كانت تربطه بها علاقة عاطفية من خلال تدبير إطلاق النار عليها، وفقا لما أفادت النيابة العامة.