آلاف الوفيات في إسبانيا وألمانيا جراء الحر خلال الأسابيع الماضية

سجلت 9600 حالة وفاة في ألمانيا بسبب الحر منذ 22 إلى 28 حزيران/ يونيو، فيما سجلت إسبانيا نحو 4500 حالة وفاة منذ الأول من حزيران/ يونيو.

أعلنت كل من ألمانيا وإسبانيا، الخميس، تسجيل أعداد قياسية من الوفيات جراء موجات الحر خلال الأسابيع الماضية، بعدما شهد البلدان، ومثلهما العديد من الدول الأوروبية، صيفا يُعد من الأشد حرارة على الإطلاق.

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وسجلت نحو 14 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحر هذا الصيف في ألمانيا وفقا لبيانات رسمية صدرت الخميس.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "معهد روبرت كوخ"، الهيئة الصحية الألمانية، فإن 9600 من حالات الوفاة تلك سُجلت خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 حزيران/ يونيو والذي تجاوزت فيها درجات الحرارة 41 درجة في بعض المناطق.

وقد ساهمت موجات الحر والجفاف في جعل صيف أوروبا حارا بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدل الوفيات المرتبطة بالحر في الدول الأكثر تضررا.

وأظهرت أرقام صدرت الخميس، أن معهد الصحة العامة الإسباني سجل نحو 4500 حالة وفاة مرتبطة بالحر منذ الأول من حزيران/ يونيو.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية بتسجيلها أكثر من 7300 حالة وفاة إضافية خلال الفترة نفسها.

وفي ألمانيا، سُجّلَ العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحرّ بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما وفقا لبيان صادر عن هيئة الصحة العامة.

وأفاد تقرير صادر عن المعهد "في بعض الحالات، كضربة الشمس، يؤدي التعرض للحرارة مباشرةً إلى الوفاة، بينما في معظم الحالات، تنتج الوفاة عن مزيج من التعرض للحرارة وحالات طبية سابقة".

وأضاف التقرير "لذا، لا يُدرج الحر عادة كسبب رئيسي للوفاة في شهادة الوفاة، بل يجب استخدام الأساليب الإحصائية لتقدير حجم الوفيات المرتبطة بالحرارة".

والرقم القياسي السابق بلغ 8900 حالة وفاة مرتبطة بالحر في عام 2018.

وقدّر تقرير منفصل صادر عن إحدى المجلات الطبية عدد الوفيات الناجمة عن الحر بـ10 آلاف حالة في 1994.

وأشار التقرير إلى أن الوفيات الناجمة عن الحر انخفضت في بعض السنوات إلى أقل من 2000 حالة، مضيفا أن "هذه الاختلافات تُعزى إلى تفاوت شدة موجات الحر".

هذا الصيف، ألحقت موجة الحر والجفاف أضرارا بالغة بأكبر اقتصاد في أوروبا، كما ساهمت في تفاقم حرائق الغابات، وتراجع غلة المحاصيل وانخفاض منسوب المياه في الأنهر الرئيسية المستخدمة في نقل البضائع.

هذا الأسبوع، صرّح وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط والشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ، بأن على برلين أن تُكرّس ضرورة "التكيف مع تغير المناخ وحماية الطبيعة" في الدستور الألماني.

وقال وزير البيئة كارستن شنايدر إن أزمة المناخ باتت "واقعا ملموسا"، لكن القانون الحالي يُقيّد صلاحيات وزارته في الاستجابة لها، بما في ذلك تقديم المساعدة للولايات والحكومات المحلية.

ودعت مجموعة الوزراء لإدخال تعديلات على تشريعات التخطيط العمراني وقوانين البناء، بالإضافة إلى سنّ قوانين عمل جديدة تُراعي مسألة العمل في درجات الحرارة المرتفعة.

تأثير الحرارة على المستشفيات ودور رعاية المسنين

وأيد وزير الصحة السابق في الحزب كارل لاوترباخ هذا التوجه الخميس، مُشيرا إلى أن البلديات بحاجة إلى دعم مالي للتكيف مع تغير المناخ.

وقال لصحيفة "راينيشه بوست" اليومية "الحماية الفعّالة من الحرارة مُكلفة جدا. فالعديد من البلديات مُثقلة بالديون، ولا تستطيع ببساطة تمويل التدابير اللازمة بمفردها".

وقال لاوترباخ، الحاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية، إن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الحرارة هذا العام قد يكون أعلى مما تشير إليه الإحصاءات.

وأوضح أن "معهد روبرت كوخ يعتمد منهجية متحفظة نوعا ما، ما يعني أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة يُرجح أن يكون أقل من الواقع".

وقال "نادرا ما يموت الناس بسبب ضربة شمس تقليدية خلال الطقس الحار"، إذ تحدث معظم الوفيات نتيجة لحالات مرضية أخرى.

وأضاف "فعلى سبيل المثال، يمكن للإجهاد الحراري الشديد أن يسهم في حدوث سكتة دماغية لدى شخص يعاني أصلا من الرجفان الأذيني. ومن الناحية الرسمية، قد يُعزى سبب الوفاة إلى السكتة الدماغية، لكن لولا التعرض للحرارة، ربما لم تكن السكتة لتحدث".

في وقت سابق هذا الشهر، أكدت الرابطة الألمانية للمدن والبلديات على ضرورة تخصيص المليارات لمساعدة المستشفيات ودور رعاية المسنين، التي غالبا ما تفتقر إلى أجهزة التكييف، على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

موجات حرّ باتت أطول وأكثر تكرارا في إسبانيا

في إسبانيا، بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الحر 4458 حالة منذ الأول من حزيران/ يونيو من العام الحالي، وفق ما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد.

وبالمقارنة، بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى الحر خلال الفترة نفسها من السنة، 3073 حالة العام الماضي و1890 وفاة في العام 2024، فيما سُجلت حصيلة مماثلة عام 2022، مع تقدير عدد الوفيات حينها بنحو 4520.

وكان تموز/ يوليو 2026 الشهر الأكثر حرّا على الإطلاق في إسبانيا، مسجلا درجات حرارة مماثلة لما شهده الشهر عينه من العام 2022؛ بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وشهد تموز/ يوليو حرائق غابات غير مسبوقة في إسبانيا، كما كان "الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961"؛ بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت إسبانيا، وهي من أبرز الدول المتأثرة بالاحترار المناخي، موجات حرّ باتت أطول وأكثر تكرارا، إذ تجاوزت الحرارة فيها 40 درجة مئوية.