الحرس الثوري يعدّ أن السعودية لن تتمكن من احتوائهم: الحوثيون يستهدفون مطارا ومنشأة أرامكو بنجران

أكد الحرس الثوري الإيراني عجز السعودية عن احتواء الحوثيين أو تفادي ضرباتهم مع تصاعد المواجهات. يأتي هذا بالتزامن مع مهاجمة الحوثيين بطائرات مسيرة مطارا ومنشأة أرامكو بنجران، وتحذير من تخطيطهم للسيطرة على مناطق ساحلية بباب المندب.

عدّ الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن السعودية الداعمة للحكومة اليمنية، لن تتمكن من احتواء الحوثيين المدعومين من طهران، في وقت يتصاعد النزاع بين الطرفين، فيما أعلن الحوثيون استهداف مطار ومنشأة أرامكو في نجران.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين؛ الأولى هاجمت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران"، مضيفا أن "العمليتين قد حققتا هدفيهما بنجاح".

وأضاف أتت هذه العمليتان ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير، وستواصل القوات المسلحة حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة".

وانضم اليمن في تموز/ يوليو إلى جبهات التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري، حسين محبي، لموقع "الدفاع المقدس" الإخباري الإيراني، إنه "من المؤكد أن السعودية لن تكون قادرة على احتواء اليمن وأنصار الله أو البقاء بمأمن من هجماتهم".

وأضاف: "كما رأينا في الأيام الأخيرة، كلّما زادت هجمات السعودية، زادت الضربات التي تتلقاها في المقابل".

وبدأ التصعيد بين الطرفين، بعدما اتهم الحوثيون الرياض، بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على السعودية، ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، ما وضع حدا عمليا لهدنة كانت قد أبرمت في عام 2022.

وفي الأسابيع الماضية، تبنّى الحوثيون هجمات على ناقلات نفط تابعة للسعودية في البحر الأحمر ومنشآت نفطية.

كما استهدفوا مدينة المخا الساحلية قرب باب المندب، إضافة إلى مواقع عسكرية قرب المضيق، وجزرا خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية في البحر الأحمر.

وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، خلال الأسبوع الجاري، إن الحوثيين يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية في اليمن محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدّد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عليها في 28 شباط/ فبراير، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأفادت ثلاثة مصادر عسكرية من الحوثيين وناطق باسم القوات الحكومية المتمركزة قرب باب المندب، بأن الحوثيين يخططون للتقدّم باتجاه تلك المناطق.

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها صنعاء والحديدة في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده الرياض دعما لقوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.