الولايات المتحدة تعتزم بيع قطر طائرات تزود بالوقود

تعتزم واشنطن بيع قطر طائرات تزود بالوقود بقيمة 4,5 مليارات دولار، إذ جرى إحالة الصفقة إلى الكونغرس من أجل المصادقة عليها.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، الموافقة على صفقة محتملة لبيع طائرات تزود بالوقود بقيمة 4,5 مليارات دولار إلى قطر التي تساهم في الوساطة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن قطر طلبت شراء ما يصل إلى أربع طائرات من طراز "كاي سي-46 إيه" مزودة أجهزة استشعار للتحذير من الصواريخ.

وأضافت أن الصفقة التي أُحيلت إلى الكونغرس للموافقة عليها، ستسهم في دعم الأمن القومي الأميركي من خلال "المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي إستراتيجي".

وتابعت أن الصفقة ستدعم "قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية وقابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية وقوات الحلفاء".

قطر من الوسطاء بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في نهاية شباط/ فبراير، رغم الجمود الحالي في المحادثات. كما تتوسط الدوحة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. وقد استهدفت إيران القاعدة مرارا خلال الحرب.

وأهدت قطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة ركاب فاخرة أصبحت الآن الطائرة الرئاسية الجديدة.