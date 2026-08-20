زلزال إندونيسيا: عدد الضحايا يرتفع إلى 75 شخصا

علت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي إندونيسيا في 15 آب/ أغسطس الجاري من 68 إلى 75 قتيلا، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا قبل أيام إلى 75 شخصا، بحسب ما أوردته وكالة "أنتارا" المحلية للأنباء الخميس.

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ونقلت الوكالة عن المسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا، بيرتون بانجايتان، قوله إن عدد الوفيات جراء الزلزال ارتفع إلى 75 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 907 أشخاص.

وأُصيبت منطقة فلوريس في إندونيسيا بزلزال بقوة 7,7 درجات على مقياس ريختر، في الخامس عشر من آب/ أغسطس الجاري، وسجلت البلاد أكثر من 2,700 هزة ارتدادية، بلغت قوة أشدّها 6,2 درجات على مقياس ريختر.

وقد أسفر الزلزال عن انهيار أكثر من 900 منزل، ولحقت أضرار جزئية بأكثر من 1300 منزل، ونُقل نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

كما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق أجزاء من طريق يبلغ طوله نحو 700 كيلومترا، يربط بين مناطق سكنية في أنحاء منطقة فلوريس.