شركات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.. صنّاع الملوك الجدد بانتخابات أميركا

انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشهد تدفقا غير مسبوق لأموال الشركات، تقوده قطاعات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والمراهنات الإلكترونية، مع صعود طبقة جديدة من المليارديرات إلى دائرة النفوذ السياسي في واشنطن.

يقود عدد قليل من المليارديرات والشركات الإنفاق المؤسسي في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الولايات المتحدة هذا العام، لكنهم ليسوا صنّاع الملوك ذاتهم الذين تربعوا على قمة الهرم السياسي في واشنطن خلال العقود الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفقا لمراقبي تمويل الحملات الانتخابية، ومقابلات مع أكثر من 10 خبراء إستراتيجيين من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، فقد برزت شركات ​العملات المشفرة وشركات الذكاء الاصطناعي ومنصات المراهنات الإلكترونية بوصفها أكبر القطاعات التي ترسم ملامح سباقات التجديد النصفي لعام 2026، وتغذي إنفاقا قياسيا من جانب ‌الشركات على المنافسات الانتخابية للكونغرس.

ويرى خبراء من الحزبين أن الأموال الجديدة التي تتدفق على السياسة الأميركية تأتي من طبقة جديدة من المليارديرات، المنتمين إلى قطاعات لم يكن لها وجود تقريبا قبل جيل واحد، وصارت تتقاسم النفوذ في "وول ستريت" جنبا إلى جنب مع قطاعات تقليدية مثل الأدوية والنفط والإعلام.

ويضغط مشرّعون في أنحاء البلاد من أجل مزيد من التدقيق والتنظيم لهذه القطاعات، التي يقوم مؤسسوها بتوظيف ثرواتهم الجديدة لكسب ​الحلفاء وصياغة القواعد، إلى جانب إحباط الجهود التي تستهدفهم.

وأظهرت بيانات جمعتها منظمة "المواطن العام" غير الربحية المعنية بمساءلة الشركات، أن الشركات الأميركية أنفقت أموالا طائلة وغير مسبوقة ​وصلت إلى 517 مليون دولار على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين لعام 2026، في الأشهر الـ15 المنتهية في نهاية الربع ⁠الأول، متجاوزة بذلك الرقم القياسي البالغ 461 مليون دولار الذي أنفقته الشركات على مدى عامين لانتخابات عام 2024.

ويأتي هذا كله قبل التكثيف المتوقع للحملات الانتخابية في المرحلة الأخيرة، قبل ​انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر التي يأمل الديمقراطيون أن ينتزعوا خلالها السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ويقول مدير الأبحاث في منظمة "المواطن العام"، ريك كلايبول، إن "حجم الإنفاق المؤسسي في هذه الدورة ​الانتخابية لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل".

ويرى المنتقدون أن هذا الإنفاق ينذر بتفاقم نفوذ فئة صغيرة من أصحاب المصالح، ويتيح لقضايا مثل تنظيم العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الطاقة لمراكز البيانات والرقابة على المراهنات الإلكترونية؛ أن تطغى على قضايا أخرى أكثر أهمية للمستهلكين مثل ارتفاع أسعار الغاز والرعاية الصحية. في حين يقول الداعمون إن هذا يمنح قطاعات ناشئة ثقلا تتمتع به مصالح الشركات الكبرى منذ فترة طويلة.

وقال ​كلايبول "عندما تطغى أموال الشركات على الخطاب السياسي، تقل فرص الحديث عما يهم الناس حقا... وبدلا من ذلك، نجد أنفسنا أمام الوضع الراهن في الكونغرس، حيث يهدر وقت طويل ​في مناقشة مشاكل السياسات التنظيمية المتخصصة المتعلقة بالعملات المشفرة، فيما لا يريد الناس في الواقع سوى أسعار أرخص للمواد الغذائية".

ومع ذلك يبدو أن هناك حدودا لما يمكن أن يفعله المال، إذ تظهر استطلاعات ‌الرأي أن غالبية ⁠الأميركيين يشعرون بوجود نفوذ مفرط للمال في السياسة. وقد نجح مرشحون تقدميون ديمقراطيون لمجلس الشيوخ، مثل جيمس تالاريكو في تكساس وعبدول السيد في ميشيغان، في بناء حملاتهم الانتخابية على أساس أن المانحين والشركات الثرية يمارسون نفوذا مفرطا في واشنطن.

إنفاق بلا حدود

خلصت منظمة "المواطن العام" إلى أن التبرعات المقدمة من قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا والمراهنات الإلكترونية؛ بلغت مجتمعة ما لا يقل عن 294 مليون دولار من إنفاق المؤسسات على انتخابات التجديد النصفي، من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 وحتى الربع الأول من العام الجاري.

وفي نهج جديد ابتكره قطاع العملات الرقمية خلال ​الدورة الانتخابية الماضية، قامت هذه القطاعات بتنظيم ​تبرعاتها للحملات الانتخابية عبر شبكة واسعة من ⁠ما يسمى (لجان العمل السياسي الكبيرة)، و(لجان العمل السياسي التابعة)، والمنظمات غير الربحية ذات التمويل الخفي التي لا يلزمها القانون بالكشف عن هوية مانحيها، وعادة ما تتبرع الشركات والمؤسسون عبر هذه الشبكات إلى جانب التبرع المباشر لمرشحين محددين.

ويمكن لهذه الجهات تلقي مبالغ غير محدودة، لكن ​لا يمكنها تقديم تبرعات مباشرة للمرشحين أو التنسيق معهم. وبدلا من ذلك، يمكنها دفع تكاليف الإعلانات وتنظيم حملات لتشجيع الناخبين على ​التصويت، ورعاية التجمعات الانتخابية.

وأنفق ⁠المسؤولون التنفيذيون الذين يديرون تلك الشركات ملايين الدولارات الإضافية مباشرة، مثل مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، الذي خصص أكثر من 90 مليون دولار للانتخابات الاتحادية لعام 2026، مع خطط لإنفاق مبالغ أكبر بكثير بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومثله أنفق المؤسس المشارك لشركة "غوغل"، سيرجي برين، أكثر من 106 ملايين دولار في كاليفورنيا لمعارضة ضريبة الثروة المقترحة إلى جانب قضايا أخرى على ⁠مستوى الولاية، ​وفقا لملفات اتحادية ومحلية.

وتبرعت شركة "ميتا"، التي تشغل "فيسبوك" و"إنستغرام"، ​بمبلغ 65 مليون دولار لـ4 لجان عمل سياسي مختلفة لدعم مرشحين من الحزبين في انتخابات ولايات كاليفورنيا وتكساس وإيلينوي وغيرها.

وبحسب شركة أبحاث الإعلانات السياسية "أد إمباكت"، فإنه من المتوقع ​إنفاق مبلغ قياسي قدره 11.6 مليار دولار على الإعلانات السياسية لانتخابات التجديد النصفي، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي السابق لدورة 2023-2024، الذي بلغ 11.2 مليار دولار.