فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب مناقصات E1

دعت 4 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني والسحب الفوري لمناقصات طرحت في إطار مخطط منطقة E1 الاستيطاني، وشددت على أن هذه القرارات ستُواصل "إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية".

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، الخميس، إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المخطط الاستيطاني في منطقة E1.

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وقالت الدول الأربع في بيان مشترك "في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقا بالغا".

وأضافت "سيعرض (مخطط) E1 فرص حل الدولتين للخطر، إذ سيحدث انقساما في الضفة الغربية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية".

وكانت إسرائيل قد أعطت الضوء الأخضر في آب/ أغسطس 2025 لمخطط E1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديدا في منطقة مساحتها 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس الشرقية.

وذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 آب/ أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية ضمن المخطط، أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته.

وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل "إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية".

واعتبرت الدول الأوروبية الأربع أن فتح باب المناقصات لمخطط E1 "غير مقبول"، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه.

وجاء في بيانها "لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".