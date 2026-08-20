موجز أنباء العالم الخميس

أعلن ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران وشركائها، فردت طهران بوصفها سياسات فاشلة. وتصاعدت التوترات باليمن، فيما تجاوز الدين الأميركي 40 تريليون دولار، وسُجن مؤسس "إيفرغراند"، وحصد الحر حياة الآلاف بأوروبا.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شنّ "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل" على إيران، متوعّدا أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة، وهو ما عدّت طهران أنه استمرار "للسياسات الفاشلة" حيالها من قبل واشنطن.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".

وعدّ أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق معه.

وأضاف: "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، متوعدا بـ"حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ ترامب يسعى إلى "تشتيت الانتباه عن أزمة أميركا نفسها: ديون غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الفائدة".

وأضاف أنّ "التمسّك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى هزيمة إضافية، والعداء من الإيرانيين".

على صعيد متصل، عدّ الحرس الثوري الإيراني أن السعودية الداعمة للحكومة اليمنية، لن تتمكن من احتواء الحوثيين المدعومين من طهران، في وقت يتصاعد النزاع بين الطرفين.

طهران

أعدمت السلطات الإيرانية شخصا أجنبيا، لإدانته بالضلوع في قتل عناصر من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/ يناير، بحسب ما أفاد موقع "ميزان أونلاين"، فيما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أنّه يحمل الجنسية الأفغانية.

أنقرة

قالت الرئاسة التركية إن أنقرة "لن تقع في الفخ" الذي نصبه لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سورية، وذلك بعد مهاجمة تل أبيب مطار أبو الضهور في شمال غرب البلاد.

ونفت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أي حضور لقواتها في هذا المطار، مؤكدة أنها ستواصل حماية سيادة سورية، وسلامة أراضيها.

الفاتيكان

أعرب الفاتيكان، الخميس، عن قلقه حيال "صعوبات" تواجه تطبيق اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، والذي تمّ التوصل إليه في حزيران/ يونيو بوساطة الولايات المتحدة، وذلك خلال استقبال البابا لاوون، الرئيس اللبناني، جوزيف عون.

دمشق

أعلنت لجنة رسمية كلّفتها السلطات السورية التحقيق في ملابسات وفاة شاب يعاني من مرض الهيموفيليا في مخفر للشرطة، إحالة أحد المحققين إلى القضاء، بعدما خلصت إلى أنه قام بصفع الموقوف خلال استجوابه.

كييف

قُتل 16 شخصا على الأقل في ليلة جديدة من القصف الروسي على كييف ومحيطها، بحسب ما أفادت السلطات الأوكرانية، الخميس، فيما اتهم الرئيس فلوديمير زيلينسكي، موسكو، بـ"الاستثمار" في الصواريخ البالستية للدفع باتجاه التصعيد.

بوخارست

أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمّرت، الخميس، مسيّرة بحرية قرب مشروع للغاز في البحر الأسود.

سيول

أفادت كوريا الجنوبية برصد إطلاق بيونغ يانغ نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في وقت لاحق هذه السنة.

مدريد

أعلنت مدريد، الخميس، استحداث مركزين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة، بهدف التخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية التي تعصف بهذا الجيب، منذ توافُد أعداد كبيرة من المغرب إليه الشهر الماضي.

الدين العام الأميركي

تجاوز حجم الدين العام الأميركي للمرة الأولى العتبة الرمزية البالغة 40 ألف مليار دولار، وفقا للبيانات التي نشرتها، أمس الأربعاء، وزارة الخزانة، في وقت تشهد تكاليف الاقتراض ارتفاعا.

واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن مواطنا أميركيا معتقلا في الصين بتهمة التجسس، يُحتجز "تعسفا"، ودعت إلى إطلاق سراحه مع مواطن أميركي آخر.

جنوب السودان

نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير، الخميس، إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة، ويزيد من خطر ارتكاب الفظائع.

أديس أبابا

قال مسؤول محلي في تيغراي، إن طائرة مسيّرة أصابت منطقة سكنية في عاصمة الإقليم، مع تصاعد التوتر بين السلطات المتمردة والحكومة الفدرالية.

بكين

قضت محكمة صينية، الخميس، بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة "إيفرغراند" العملاقة، التي باتت رمزا لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2,3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.

آلاف الوفيات في ألمانيا وإسبانيا بسبب الحرّ

قضى نحو 14 ألف شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا، بسبب موجات الحرّ، ويتجاوز هذا الرقم بفارق كبير الحصيلة القياسية المسجلة عام 2018.

وفي إسبانيا قضى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين الأول من حزيران/ يونيو، و19 آب/ أغسطس، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يُسجّل منذ العام 2022.

أزمة فيفا

طالب ائتلاف من روابط المشجعين، الخميس، برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو، بسبب مشروعه الذي فشل لفتح باب الاستثمارات الخاصة لتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، داعيا إلى "إصلاح جذري" للهيئة الكروية الأعلى.