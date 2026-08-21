أبرز الأخبار العالمية حتى فجر الجمعة

في ما يلي أبرز الأخبار والتطورات حول العالم حتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة 21 آب/ أغسطس 2026:
• فلسطين: أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه "لا سلام ولا استقرار من دون القدس".
• هونغ كونغ: محكمة تدين منظّمين سابقين لوقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات ميدان تيانانمن.
• الولايات المتحدة: تحطمت طائرة على متنها ثمانية أشخاص في منطقة نائية غربي ألاسكا.
• قناة بنما: خفضت القناة عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميًا، في ظل تراجع كميات الأمطار.
• إيران: أعلن البنتاغون إصابة أكثر من 750 جنديًا أميركيًا منذ بدء الحرب على إيران.
• أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعا إلى تزويد بلاده بصواريخ "باتريوت" للتصدي للضربات الروسية.
• القرم: قُتل شخصان في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم.
• روسيا: وزارة الخزانة الأميركية مددت الترخيص الممنوح لشركة النفط الروسية "لوك أويل".
• الولايات المتحدة: فازت المشرّعة عائشة وهاب بالانتخابات التكميلية لعضوية الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا.
• كوريا الشمالية: سخرت بيونغ يانغ من سيول، عقب تقليص المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية.