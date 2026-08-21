أبرز الأخبار العالمية حتى فجر الجمعة

تصدرت التطورات المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية، أبرز الأخبار العالمية حتى فجر اليوم الجمعة.

القوات الأميركية تسيّر دورية في بحر العرب قرب سفينة إيرانية، قرب مضيق هرمز، في 20 نيسان 2026 (Getty Images)

في ما يلي أبرز الأخبار والتطورات حول العالم حتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة 21 آب/ أغسطس 2026:

• فلسطين: أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه "لا سلام ولا استقرار من دون القدس".

• هونغ كونغ: محكمة تدين منظّمين سابقين لوقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات ميدان تيانانمن.

• الولايات المتحدة: تحطمت طائرة على متنها ثمانية أشخاص في منطقة نائية غربي ألاسكا.

• قناة بنما: خفضت القناة عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميًا، في ظل تراجع كميات الأمطار.

• إيران: أعلن البنتاغون إصابة أكثر من 750 جنديًا أميركيًا منذ بدء الحرب على إيران.

• أوكرانيا: الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعا إلى تزويد بلاده بصواريخ "باتريوت" للتصدي للضربات الروسية.

• القرم: قُتل شخصان في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم.

• روسيا: وزارة الخزانة الأميركية مددت الترخيص الممنوح لشركة النفط الروسية "لوك أويل".

• الولايات المتحدة: فازت المشرّعة عائشة وهاب بالانتخابات التكميلية لعضوية الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا.

• كوريا الشمالية: سخرت بيونغ يانغ من سيول، عقب تقليص المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية.