رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من "زوال سيادة القانون الدولي" بعد العقوبات الأميركية

حذّرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، من "زوال سيادة القانون الدولي" عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى مسؤول آخر بالهيئة. واعتبرت المحكمة الإجراءات الأميركية هجوما سافرا على استقلاليتها، على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل.

حذّرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، اليوم الجمعة، من "زوال سيادة القانون الدولي"، بعد فرض عقوبات أميركية عليها.

وقالت أكاني في بيان نشرته دار "بونغي شونشو" عبر منصة "إكس": "كنت أتوقع إلى حد ما العقوبة التي فُرضت عليّ هذه المرة، لذلك لم أتفاجأ".

وأضافت أن "الأهم ألا ندع هذا يكون بداية زوال سيادة القانون الدولي".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكاني والمحامي السنغالي عبد الله سيي، الثلاثاء الماضي، في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد ما اعتبرت بأنها "هيئة فاسدة ومسيّسة بشكل خطير".

وتمنع هذه الإجراءات أكاني والمحامي السنغالي عبد الله سيي من دخول الولايات المتحدة، وإجراء أي معاملات في النظام المالي الأميركي.

ويأتي بيان أكاني، وهو أول تعليق علني لها منذ فرض العقوبات، بعد أن هاجمت المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة بشدة الأربعاء، مؤكدة أن الإجراءات "هجوم سافر" على استقلال المحكمة.

وتأتي الخطوة الأخيرة من واشنطن عقب عقوبات فرضتها على العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي يُنظر إليها على أنها رد فعل إلى حد كبير على تحقيقات المحكمة المتعلقة بإسرائيل.