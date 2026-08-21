واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله وتتهمه بالتبعية لإيران

فرضت واشنطن عقوبات جديدة على حزب الله استهدفت شبكة قالت إنها تقوم بتمويله، فيما عدلت نصا قانونيا يصنف الحزب بأنه وكيل لإيران تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري وليس كيانا مستقلا.

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة تستهدف ما قالت إنها شبكة لتمويل حزب الله اللبناني، مسلّطة الضوء على علاقاته الوثيقة بالحرس الثوري الإيراني.

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وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الإدارة عدّلت نصا قانونيا يصنّف الحزب "منظمة إرهابية"، لتأكيد أنه "يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية".

وصنّفت الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية أجنبية" عام 1997، ثم "منظمة إرهابية مصنفة بشكل خاص" عام 2001.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته، إن التصنيف الجديد يحدد حزب الله باعتباره وكيلا لإيران وليس كيانا مستقلا، إذ يتحرك "مع إيلاء اهتمام قليل، أو منعدم تماما، للسيادة اللبنانية والشعب اللبناني والدولة اللبنانية".

وجاء هذا التعديل فيما ترعى الولايات المتحدة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وهي محادثات رفضها الحزب.

وفي الثاني من آذار/ مارس، توسّعت الحرب إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وردت إسرائيل بتكثيف القصف على لبنان وتوسيع توغل قواتها في جنوب البلاد، فضلا على عمليات نسف وتدمير واسعة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4300 شخص؛ وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية أن القرار الأميركي "يستند إلى سنوات من قرارات التصنيف التي سلطت الضوء مرارا على التكامل العملياتي والمالي واللوجستي بين حزب الله وفيلق القدس"، مشيرا إلى أن الحزب اللبناني "يعمل كامتداد لفيلق القدس".

وتابع "إنه ليس حركة مقاومة لبنانية".

وتستهدف العقوبات المعلنة الخميس 10 أفراد تتهمهم واشنطن بالانتماء إلى شبكة مسؤولة عن تحويل أموال إلى حزب الله.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة تستخدم "سعاة يسافرون في رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران" لنقل مئات ملايين الدولارات، ما يتيح لحزب الله "الالتفاف" على العقوبات القائمة.