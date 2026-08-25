بعد 6 أشهر من الحرب: مضيق هرمز شبه مغلق وآلاف البحّارة عالقون بالخليج

لا يزال مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب على إيران، مع تراجع عبور سفن السلع الأساسية إلى مستويات قياسية، وبقاء نحو 500 سفينة و6 آلاف بحّار عالقين في الخليج.

سفن راسية في مضيق هرمز مقابل بندر عباس الإيرانية، 10 آب/ أغسطس 2026 (Getty Images)

بعد 6 أشهر على بدء الحرب على إيران، لا يزال مضيق هرمز الإستراتيجي مغلقا إلى حد كبير، مع بقاء آلاف البحّارة عالقين في الخليج، وتراجع حركة ناقلات السلع الأساسية إلى أقل بكثير من مستوياتها الاعتيادية.

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عبور لأعداد محدودة يوميا

قبل أن تغلق إيران المضيق ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة في اليوم الأخير من شهر شباط/ فبراير، كان نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز.

ومع اندلاع الحرب، وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرا من وجود "منطقة خطرة" تمتد على مساحة 1400 كيلومترا مربعا، يُشتبه في احتوائها على ألغام.

وبعد إغلاق إيران المضيق في الأول من آذار/ مارس، تراجعت حركة سفن نقل السلع الأولية إلى ما معدله 10 رحلات عبور يوميا، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 95 رحلة في شباط/ فبراير، وفقا لتحليل أجرته وكالة "فرانس برس" لبيانات منصة تتبع حركة الملاحة البحرية "كبلر".

ثم أدت مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الولايات المتحدة وإيران في حزيران/ يونيو إلى انتعاش مؤقت في حركة الملاحة، رفع متوسط حركة العبور إلى 36 رحلة يوميا، قبل أن يتراجع مجددا إلى متوسط 15 رحلة يوميا في فترة شهدت تجددا متقطعا للأعمال القتالية بين 8 تموز/ يوليو و22 آب/ أغسطس.

مسارات جديدة وعمليات عبور "في الظلام"

قبل الحرب، كانت السفن تعبر مضيق هرمز بحرية عبر مسار يمر بوسط الممر المائي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية.

أما في الوقت الحالي فثمة مساران منفصلان، أحدهما شمالي بمحاذاة الساحل الإيراني، وهو المسار الوحيد الذي تعتمده طهران، والآخر جنوبي بين الساحل العُماني ومناطق يُحتمل أن تكون مزروعة بالألغام.

وخلال الفترة الهادئة نسبيا بين 17 حزيران/ يونيو و7 تموز/ يوليو، استخدمت 9 سفن في معدل يومي المسار الإيراني، و8 سفن المسار العُماني، فيما عبرت بقية السفن عبر مسارات غير محددة، أو عبر الممر التقليدي المعتمد من المنظمة البحرية الدولية.

ووفقا لشركة "كبلر"، أصبح نحو ثلثي عمليات العبور "مجهول المسار" منذ انهيار وقف إطلاق النار في 8 تموز/ يوليو، مقارنة بأقل من 1% قبل الحرب.

وتشمل هذه العمليات سفنا لا يمكن التأكد من مسارها بدقة بسبب نقص البيانات الناتج من إيقاف أجهزة التتبع، أو التشويش على الإشارات، أو غياب صور الأقمار الصناعية.

آلاف البحّارة عالقون في الخليج

قالت المنظمة البحرية الدولية لوكالة "فرانس برس" إن نحو 6 آلاف بحّار ونحو 500 سفينة ما زالوا عالقين في الخليج منذ اندلاع النزاع.

وأضافت المنظمة أن هناك "مناقشات جارية" لتوفير مسار بحري آمن للسفن العالقة، مشيرة إلى أن نتائج المناقشات "تعتمد على خفض التصعيد في المنطقة".

وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أطلقت مبادرة في حزيران/ يونيو لإجلاء أكثر من 11 ألفا من البحّارة العالقين في الخليج، لكن الجهود توقفت سريعا عقب هجوم على سفينة.

وخلال الأشهر الـ6 الماضية، قُتل ما لا يقل عن 20 بحّارا وعاملا في موانئ في حوادث أو هجمات في المنطقة، بحسب المنظمة.