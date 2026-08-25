ترامب: إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من تصاعد عمليات الإعدام "غير المسبوقة" بحق المتظاهرين في إيران، مشيرا إلى أن النظام يعجز عن دفع رواتب جزء كبير من جيشه ويخلق أزمة إنسانية كارثية يجب أن تتوقف فورا.

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب,

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة".

وأضاف أن "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا".

ولم تتضح فورا المعلومات الجديدة التي دفعت ترامب إلى الإدلاء بالتصريح، إلا أن هناك تزايدا مستمرا في عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد أسابيع من القمع العنيف لاحتجاجات حاشدة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية.

وانطلقت التظاهرات في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن سرعان ما اتسع نطاقها وتنامت مطالبها حتى بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير.

وأفادت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، لكنها عزت العنف إلى "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهتها، سجّلت منظمات حقوقية تنشط خارج إيران حصيلة أعلى بكثير، وذكرت أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّعت أكثر من 30 دولة رسالة مشتركة تدين "بأشد العبارات عمليات الإعدام المستمرة للمتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام" في إيران.

لكن الولايات المتحدة التي لا تزال تنفّذ عقوبة الإعدام، لم توقع الرسالة.

وأُعدم منذ نشر الرسالة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في إيران بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات.