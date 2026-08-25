مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جرّاء سوء التغذية

تحذر يونيسف من تهديد الموت لمليون طفل يعانون سوء تغذية حاداً في أفغانستان من أصل 3.7 ملايين مصابين بالهزال، وسط أزمة جوع تفاقمت بفعل الكوارث وعودة اللاجئين ونقص التمويل الحاد وإغلاق الحدود.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، من أن مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون الموت إذا لم تُتخذ أي إجراءات لمساعدتهم.

وقال ممثل يونيسف في أفغانستان، تاج الدين أيوالي، للصحافيين في جنيف متحدثا من كابُل: "يعاني 3,7 ملايين طفل الهزال، أي أنهم في حالة سوء تغذية حاد، من بينهم مليون طفل يعانون سوء تغذية حادا شديدا، مما يعرض حياتهم للخطر".

وأضاف أنه "في غياب العلاج، وإذا لم نتمكن من التدخل بسرعة، فإن مليون طفل معرضون للموت".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن نحو 14 مليونا من مجمل سكان أفغانستان، البالغ عددهم نحو 45 مليونا، باتوا يعانون الجوع الحاد بعد زلازل العام الفائت، وكوارث مناخية شهدتها هذه السنة، وعودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان منذ عام 2023.

وحذّرت المنظمة في مطلع آب/ أغسطس من أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بلغ مستويات حرجة هذه السنة.

وأشارت يونيسف إلى أن أكثر من نصف مليون طفل أُدخِلوا مراكز صحية منذ بداية السنة بسبب الهزال.

وشرح أيوالي أن "الأطفال دون عامين يمثلون أكثر من 80 في المئة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم" التي سجلتها المنظمة في مختلف أنحاء أفغانستان، مشيرا إلى أن الحالات من هذا النوع لدى الأطفال، المصحوبة بمضاعفات طبية، ارتفعت بأكثر من الثلث هذه السنة.

وأضاف من جهة أخرى أن الأمهات اللواتي يعانين سوء تغذية حادا يضعن أطفالا منخفضي الوزن عند الولادة، يكون معدل بقائهم على قيد الحياة متدنياً جدا بسبب غياب الرعاية المركزة في الوحدات المخصصة للخدج.

ويحتاج برنامج التغذية التابع لليونيسف في أفغانستان إلى نحو 180 مليون دولار هذه السنة، لكنه لم يحصل حتى الآن إلا على 22 في المئة من هذا التمويل، بحسب المنظمة.

كذلك فإن النزاع مع باكستان الذي أدى إلى إغلاق شبه كامل للحدود البرية بين البلدين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عطّل بشكل كبير طرق الإمداد اللوجستي لإيصال المساعدات الإنسانية، على ما أوضح في أيار/ مايو، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإنابة، كارل سكاو.

ومع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة في منتصف آب/ أغسطس، وصول أكثر من 700 شاحنة محمّلة بالغذاء والمواد الإنسانية الأساسية إلى أفغانستان عبر باكستان.