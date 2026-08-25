موجز أنباء العالم الثلاثاء

في ما يلي أبرز أنباء العالم الثلاثاء بضمنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتنديد أممي بالذرائع الإسرائيلية في غزة ومستجدات بالضفة والقدس، إلى جانب تطورات في سورية وأفغانستان وأوكرانيا، بالإضافة إلى ملفات دولية أخرى.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

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القدس والضفة الغربية المحتلتين

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن الشرطة التي يشرف عليها تعمل على "إزالة" مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة.

إلى ذلك، اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت وقوات من الجيش الإسرائيلي قرية مادما في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأقدم على تحطيم نصب تذكاري لشهداء.

غزة

نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بـ"خطاب غير مقبول" يصدر عن قادة إسرائيليين.

سورية/ تركيا

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها بعد سنوات من النزاع.

كما رحبت تركيا بقرار الولايات المتحدة إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج دمشق في المجتمع الدولي.

أفغانستان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت إذا لم تُتخذ أي إجراءات لمساعدتهم.

روسيا/ أميركا

توجهت طائرة نقل عسكرية أميركية تابعة لسلاح الجو الأميركي من لاتفيا إلى مطار فنوكوفو في موسكو فجر الثلاثاء، بحسب موقع تتبع الطيران "فلايت رادار 24".

كندا

قالت كندا إنها ستكشف عن ردها على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا، وتنتقل من تحالف وثيق إلى حرب تجارية.

المكسيك

قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المحادثات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة مستمرة، مشددة على أن النزاع الجمركي بين واشنطن وكندا لن يؤثر على بلادها.

الصين

أصدرت الصين حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، لإدانته بـ"النيل من سمعة الأبطال"؛ حسبما ذكرت منظمة حقوقية.

أوكرانيا/ روسيا

أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط؛ وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

السويد

أعلنت القوات المسلحة السويدية أنها طلبت من الحكومة مصادرة عقار مملوك لرجل أعمال روسي بالقرب من قاعدة بحرية في إحدى جزر أرخبيل ستوكهولم.

ألمانيا

هدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن برلين ستجعل منفذي الهجمات الهجينة "يدفعون ثمن أفعالهم"، بعدما كشفت وسائل إعلام عن استخدام طائرات مسيّرة عدة خلال ما يُعتقَد أنه محاولة لاستهداف مطار لايبزيغ في مطلع آب/ أغسطس.

أميركا

أرجأت قاضية أميركية فدرالية محاكمة ليبي متهم بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة تابعة لشركة "بان أم" فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، وذلك بسبب ظهور أدلة جديدة.

إلى ذلك، أقامت ولاية نيفادا الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب بسبب مخطط من شأنه تقليص حصتها من مياه نهر كولورادو الحيوي.

اليونان

تم إنقاذ 85 مهاجرا قبالة جزيرة كريت في سياق "عملية إسعاف وبحث كبيرة"، وفق ما أوردت وكالة الانباء اليونانية "آنا".

الصين

أكدت الصين أنها "ستدافع بحزم" عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعم طهران.

كوريا الجنوبية

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور" والنقابة التي تمثل عمالها، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور والمكافآت عقب إضراب شامل ونادر استمر يوما كاملا.

كولومبيا

أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا بشن حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية موجها السلطات ببدء احتجاز الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية ودينوا بجرائم تمهيدا لترحيلهم، بحسب ما أظهر فيديو.

على صعيد آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن منصتَي "فيسبوك" و"تيك توك" فشلتا في منع انتشار محتوى تنتجه جماعات مسلحة كولومبية لتجنيد الأطفال، بل "بدا كأنهما تروجان لهذه المنشورات" في بعض الحالات.

فنزويلا

طالب أقارب فنزويليين رُحّلوا من الولايات المتحدة وقضوا في الزلزالين اللذين ضربا بلادهم، الحكومة الفنزويلية المؤقتة بتقديم اعتذار.