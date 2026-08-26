الكرملين: مدير CIA أجرى مباحثات "إيجابية" مع الاستخبارات الروسية ولم يلتق بوتين

أجرى مدير CIA مباحثات وصفها الكرملين بـ"الإيجابية" مع الاستخبارات الروسية، مشيرا إلى أنه لم يلتق الرئيس فلاديمير بوتين. وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، بأنّ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات "مع الاستخبارات الروسية"، ولكنه لم يلتقِ الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف للصحافيين "كانت هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات، ولكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي"، واصفا المحادثات بأنّها "إيجابية" ورافضا التعليق على القضايا التي ركّزت عليها.

وأكد الكرملين في وقت سابق أن راتكليف وصل إلى موسكو "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية."

وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال الثلاثاء، إن لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أميركية في موسكو.

وسخر معلقون روس من تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد انتشار صور الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لطائرة تقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن تصل إلى العاصمة الروسية بدون علم الكرملين.

وهذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وكان سلفه ويليام بيرنز، قد زار روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، والتقى بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا.

وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.