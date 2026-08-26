باكستان: مصرع 14 رضيعا في حريق بمستشفى في إسلام آباد

أودى حريق في أحد أقسام رعاية حديثي الولادة بمستشفى حكومي في إسلام آباد بحياة 14 رضيعاً، وسط ترجيحات أولية بأن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع النيران، فيما فتحت السلطات تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

لقي 14 رضيعا مصرعهم، صباح الأربعاء، إثر حريق اندلع في جناح أمراض النساء والتوليد في معهد باكستان للعلوم الطبية بمستشفى "بيمز" في العاصمة إسلام آباد.

وقالت إدارة إسلام آباد إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من جناح الأم والطفل، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بمشاركة ست سيارات إطفاء وأربع سيارات إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقل الأطفال إلى وحدة العناية المركزة، إلا أن 14 منهم فارقوا الحياة.

وأعلنت السلطات تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب المفوض العام المساعد للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وقالت المتحدثة باسم معهد "بيمز"، الدكتورة أنيزة جليل، لصحيفة "دون" الباكستانية إن 15 رضيعا كانوا موجودين في الجناح وقت اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نحو الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ويُعتقد مبدئياً أنه نجم عن ماس كهربائي. وأضافت أن أحد الأطباء تمكن من إنقاذ رضيع واحد على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن إسرار، الذي كانت ابنة أخته تتلقى الرعاية في الجناح، انتقاده وجود أعمال ترميم وتجديد في المبنى، معتبرا أن وقوع الحريق في قسم مخصص لرعاية حديثي الولادة أمر مؤسف.

وأضاف أن المرضى طلب منهم إخلاء المبنى فور اندلاع الحريق، فيما اضطرت نساء كن قد وضعن مواليدهن حديثا إلى النزول سريعا من الطابق الثاني.

ويعد مستشفى "بيمز"، الذي تأسس عام 1985، أكبر مستشفى حكومي في إسلام آباد، كما يعتبر أحد أقدم المرافق الصحية في العاصمة الفدرالية، ويضم عددا من المستشفيات والمعاهد التعليمية.