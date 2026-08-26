بيانات: حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أقل بكثير من متوسط 10 أيام

يستدل من بيانات تتبع حركة الملاحة في مضيق هرمز، أن عدد السفن العابرة أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة وذلك بعد رصد عبور 5 سفن شحن الثلاثاء.

أظهرت بيانات أولية اليوم، الأربعاء، أن خمس سفن لشحن سلع أولية عبرت ​مضيق هرمز أمس، وهو رقم لم يتغير كثيرا ‌عن اليوم السابق، لكنه أقل بكثير من متوسط 10 أيام البالغ 15 سفينة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن "كبلر" لتتبع السفن في الساعة ​04:08 بتوقيت غرينتش، أن ناقلتين تحملان غاز البترول ​المسال وناقلة تحمل القار خرجت من المضيق، في حين دخلت الممر ⁠المائي ناقلتان فارغتان من خليج عمان. كما أظهرت البيانات أن أربع ​سفن لشحن سلع أولية عبرت الممر المائي يوم الإثنين.

وقد تتغير ​هذه الأرقام، إذ توقف بعض السفن عادة تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة.

ولم يحدث تغييرا يذكر في العبور عبر باب المندب، وهو ​ممر مائي رئيسي آخر في الشرق الأوسط، إذ أظهرت ​بيانات "كبلر" أن عدد سفن السلع الأولية المارة عبر المضيق بلغ 31 ‌سفينة ⁠مقابل 29 في اليوم السابق، وهو ما يتماشى مع المتوسط اليومي للعشرة أيام الماضية.

وقالت إيران إنها استأنفت المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز في ظل الضغوط الاقتصادية ​المتزايدة التي يمارسها ​الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب على طهران.

وذكر الجانبان، الثلاثاء، أنهما بحثا إمكانية إنشاء ممر ملاحي مشترك ​مؤقت، واتفقا على إزالة الألغام من المضيق.

وذكرت "آي.إن.جي ​إيكونوميكس" ⁠في مذكرة "لا يعني أي اتفاق بين الطرفين عودة تدفقات النفط عبر هذا الممر الحيوي إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "من المرجح أن نحتاج ⁠أن ​ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على ​الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات على إيران قبل أن نشهد أي تحرك نحو تطبيع ​الأوضاع".