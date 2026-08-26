ترامب يقول إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الأعلى لا يزال حيا

صرّح ترامب بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حيّ رغم إصابته البالغة، مؤكدا "قرب انتهاء الحرب وتحقيق نصر كبير". وأشار لفتح مضيق هرمز وتطهيره من الألغام، مشددا على منع إيران النهائي من امتلاك سلاح نووي.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنّالمرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في شباط/ فبراير، لا يزال على قيد الحياة، مضيفا أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا".

وذكر ترامب في مقابلة: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".

ولا زال مجتبى خامنئي رسميا المرشد الأعلى، لكن غيابه عن المشهد العام وتنامي نفوذ شخصيات مخضرمة في الحرس الثوري، ساهما في تغذية التكهّنات بشأن احتمال وفاته أو فرضية أنه لا يمسك تماما بزمام السلطة.

وقتل والده علي خامنئي في غارات أميركية إسرائيلية على إيران في مستهلّ الحرب في أواخر شباط/ فبراير.

وقال ترامب الذي سبق له أن أعلن في أكثر من مناسبة النصر على إيران لكنه لا زال عاجزا على ما يبدو عن دفع طهران إلى فتح مضيق هرمز أو تسليم موادها النووية، مجدّدا إن الضغوط العسكرية والاقتصادية تؤتي أكلها.

وتابع "هذه الأمور تدفع نحو نصر كبير جدا"، مؤكدا "سنحقّق نصرا كبيرا هنا في القريب العاجل".

وشدّد ترامب على أن مضيق هرمز الذي تقوّض إيران الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب وتشلّ حركة الشحن التجاري عبره، مفتوح بالكامل.

وصرّح "يمكننا قول (ذلك) بالفعل، كما تعلمون، لأن المضيق مفتوح. ونسيّر الآن الكثير من السفن عبر المضيق... وقد أزيلت الألغام".

وقال "لا يمكننا أن ندع إيران تحصل على سلاح نووي. هذا بيت القصيد، بنسبة 99,9 بالمئة. لا يمكننا أن نسمح بذلك لأنهم مجانين وسيستخدمونه"، مشيرا إلى أنه "منع ذلك مرّتين".

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أميركية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 تموز/ يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أميركية" في دول عربية.