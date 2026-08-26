فيديوهات: فيضانات هائلة تضرب النيبال تقتلع جسورا وبنايات ومصرع وفُقدان المئات

اجتاح فيضان هائل الحدود بين النيبال والتيبت، مما أدى لمقتل 95 شخصا وفقدان 28 شرطيا. وتعمل السلطات على تعقب 384 سائحا مُنقطع الاتصال بهم، بينهم 291 أجنبيا، وسط خسائر فادحة جراء السيول الوحلية الموسمية الممتدة بالمنطقة.

انقطع الاتصال، اليوم الأربعاء، بأكثر من 380 سائحا في النيبال، غالبيتهم من الأجانب، وذلك بعدما اجتاح فيضان هائل المنطقة الحدودية مع التيبت.

ولقي 95 شخصا على الأقل حتفهم، بحسب ما أفاد ناطق باسم الشرطة.

فيديو مرعب يُظهر فيضانا هائلا يضرب النيبال ويقتلع كل ما في طريقه، ما أسفر عن مصرع وفُقدان المئات.



للتفاصيل: https://t.co/Sfttgv0Rr2 pic.twitter.com/7JqSSaVJZe — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2026

وقال الناطق، أبي نارايان كافلي، إنه "حتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 95 شخصا"، مضيفا أن نحو 28 من أفراد الشرطةزالوا في عداد المفقودين.

فيديو آخر من النيبال يُظهر اقتلاع الفيضان كل ما في طريقه.



للتفاصيل: https://t.co/Sfttgv0Rr2 pic.twitter.com/TZdytMW4Hg — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2026

وذكر مجلس السياحة في النيبال: "أظهرت سجلّات واردة من شركات السياحة والسفر أنّ 384 مسافرا، من بينهم 291 أجنبيا و93 مواطنا نيباليا، أُبلغ عن فقدانهم في المناطق المتضرّرة".

وأشار إلى أنّ السلطات تعمل على التحقق من أماكن وجودهم.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة النيبالية بأنّ ثمانية أشخاص قضوا في الفيضانات، بينما أشارت وسائل إعلام صينية رسمية إلى وقوع "خسائر بشرية فادحة"، جرّاء سيول وحلية في مركز تجاري في التيبت على الجانب الصيني من الحدود المشتركة بين البلدين.

هلع الناس وفرارهم لمناطق مرتفعة هربا من فيضان #النيبال. pic.twitter.com/Yb5B5UC64e — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2026

وكثيرا ما تتسبب الأمطار الموسمية، التي تمتد من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر، بفيضانات وانزلاقات أتربة مميتة في مختلف أنحاء جنوب آسيا.

معدات عمل ثقيلة وعمال في وجه الفيضان في النيبال. pic.twitter.com/iIEnOhHImO — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2026

ويقول علماء إن تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية القاسية في المنطقة.