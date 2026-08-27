بزشكيان يلتقي بوتين الأسبوع المقبل

يلتقي الرئيس الإيراني بزشكيان نظيره الروسي بوتين في بيشكيك سبتمبر المقبل وسط ضغوط وعقوبات أمريكية متصاعدة ضد طهران، بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية والعسكرية بين البلدين وتفعيل المسارات التجارية البديلة عبر بحر قزوين لمواجهة العزلة الغربية.

أعلن السفير الإيراني في موسكو أن الرئيس مسعود بزشكيان، سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان.

ومن المقرر أن تُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026 في الأول من أيلول/ سبتمبر 2026 في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

وقال السفير الإيراني كاظم جلالي، الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "أجرى الرئيس مسعود بيزشكيان حتى الآن خمس محادثات ثنائية (مع بوتين)، وسيشارك الأسبوع المقبل في قمة شنغهاي، حيث سيعقد لقاءه السادس معه".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء، من بينها إيران وروسيا والصين والهند وباكستان ودول في آسيا الوسطى.

يأتي ذلك في ما تخوض إيران مواجهة قاسية مع الولايات المتحدة بعد ستّة أشهر من اشتعال الحرب عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير.

وفي مطلع الأسبوع، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، ملوحة بفرض إجراءات مماثلة على الدول التي تواصل التعامل التجاري معها.

وتُعد روسيا من أبرز الشركاء التجاريين لإيران.

وبحسب بيانات الجمارك الإيرانية، بلغت الواردات الروسية من إيران 930 مليون دولار خلال الأشهر العشرة السابقة لشهر كانون الثاني/ يناير 2026، فيما بلغت الصادرات الروسية إلى إيران 1,36 مليار دولار.

ووفقا للبنك الدولي، كانت روسيا في العام 2022 تتبادل الحبوب والذهب والأخشاب مقابل المنتجات الزراعية الإيرانية.

ومنذ ذلك الحين، تعزز التعاون بين البلدين، ولا سيما من خلال تبادل المعدات العسكرية. كما تحدثت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية عن وجود مسار تجاري جديد بين البلدين عبر بحر قزوين.