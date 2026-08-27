قطر وإيران تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار

بحثت رئيس الوزراء القطري مع رئيس البرلمان الإيراني جهود خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة، حيث شدد الأول على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي وتجنب المزيد من التصعيد.

من اللقاء بين رئيس الوزراء القطري ورئيس البرلمان الإيراني في طهران

بحث رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، جهود خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار.

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وأفاد بيان للخارجية القطرية بأن المباحثات التي جرت في العاصمة طهران تناولت "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار".

وشدد رئيس الوزراء القطري الذي بدأ الخميس زيارة إلى طهران غير معلنة المدة، على "ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي".

وأكد أن "الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق الخميس، بحث رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز؛ وفق بيان آخر للخارجية القطرية.

وتأتي الزيارة بعد يومين من إعلان سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام، في ظل تعثر حركة الملاحة والإمدادات عبر المضيق.

وبحث رئيس الوزراء القطري، الثلاثاء، في اتصالين منفصلين مع عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن الإطار المرحلي.

وشدد الجانبان على أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج بشأن المقترح.

ويعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تسبب تعثر الملاحة فيه بتداعيات اقتصادية إقليمية ودولية.