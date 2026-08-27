موجز أنباء العالم الخميس

حراك دبلوماسي لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى توتر في الضفة الغربية المحتلة ولبنان. فيما خلفت فيضانات النيبال مئات القتلى وبرزت قضايا الهجرة والحر والقرصنة والاختطاف في العديد من الدول.

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.

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واستمر الحراك الدبلوماسي مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران الخميس، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

ومن موسكو، أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بيزشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان.

الضفة

ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أنه أصدر توجيهاته للاستعداد لتعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية.

لبنان

استشهدت سيدة جراء غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق مسيّرتين باتجاه قواته في المنطقة.

سورية

أعلنت قيادة وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، بعد يومين من إعلان حلّ قوات سورية الديمقراطية التي انضوت المقاتلات الكرديات ضمنها، بموجب اتفاق مع دمشق.

نيبال

ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت الأربعاء منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية.

موريتانيا

أعلن خفر السواحل الموريتانيون أنهم أنقذوا أكثر من 160 مهاجرا، بينهم 17 طفلا، بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلّهم قبالة سواحل موريتانيا.

ألمانيا

سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة، في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا، بحسب ما اعلن "معهد روبرت كوخ"، الهيئة الصحية الوطنية الألمانية.

روسيا/ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني.

الصين/ أميركا

حذّرت الصين الولايات المتحدة من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.

نيجيريا

حصلت جماعات إجرامية في نيجيريا على قرابة 6 ملايين دولار كفديات خلال العام الماضي، وفق ما أفاد تقرير، فيما مثّلت عمليتا خطف جماعي نفذتهما جماعة بوكو حرام 90% من المبلغ.

المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية توقيف رجل يُشتبه بإطلاقه النار على أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وقتله خلال تصوريه بثا مباشرا.

كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا تسليم اثنين من قادة المجموعات المسلحة إلى الولايات المتحدة، سبق أن شاركا في مفاوضات في عهد سلفه اليساري غوستافو بيترو.