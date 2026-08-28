ترامب يلمح إلى إمكانية فرض عقوبات على بنوك صينية: لا نريد إجراء محادثات مع إيران

ألمح ترامب إلى إمكانية فرض عقوبات أميركية على بنوك صينية بسبب صلاتها بإيران، وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب في إجراء محادثات مع طهران، وأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا معلنا عبور 24 ناقلة نفط ليل الأربعاء - الخميس.

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى أن إدارته قد تكون بصدد التحضير لفرض عقوبات تستهدف البنوك الصينية بسبب صلاتها بإيران، في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا كبيرا لمحاولات واشنطن عزل طهران.

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وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة سوف تكثف حملتها لـ"إسقاط" الحكومة الإيرانية من خلال العقوبات الاقتصادية وتدابير أخرى. وتشمل الحملة توسيع نطاق التهديد ليشمل فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لطهران، خصوصا في مجال النفط. كما أن البنوك الصينية تواصل معالجة المدفوعات المتعلقة بهذه التجارة وغيرها من أشكال التبادل التجاري بين البلدين.

وردا على سؤال طرحه صحافيون خلال مناسبة في المكتب البيضوي عما إذا كان يعتزم فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب مثل هذه التعاملات، أجاب ترامب بسؤال آخر وبلهجة غامضة "من قال إنني لن أفعل ذلك؟".

وأضاف "أعني، من قال إنني لن أفعل؟ أنتم لا تعرفون ما إذا كنت أفعل ذلك. حسنا، لست مضطرا للإعلان عن كل شيء، أليس كذلك؟".

ولم تصدر وزارة الخزانة الأميركية حتى الآن أي عقوبات ضد البنوك الصينية الكبرى، رغم أنها فرضت عقوبات على عدة شركات في الصين وهونغ كونغ تتهمها بمساعدة الحكومة الإيرانية وقواتها المسلحة.

في المقابل، عارضت الصين العقوبات الثانوية الأميركية المتعلقة بإيران، معتبرة أنها "غير قانونية".

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي إن مضيق هرمز مفتوح، وأن 24 ناقلة نفط عبرت المضيق ليل الأربعاء - الخميس.

وخلال تصريحات في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا ترغب في إجراء محادثات مع إيران.

وأضاف ردا على سؤال بهذا الشأن "ليس هناك الكثير لنتحدث عنه. لا نريد التحدث معهم، ولا نعتزم عقد لقاء أو القيام بأي شيء آخر".

وذكر ترامب أن إيران تواجه حاليا صعوبات اقتصادية خطيرة، وأنها غير قادرة على دفع رواتب جنودها، وأن قدراتها العسكرية تعرضت للتدمير إلى حد كبير.

وأشار إلى أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأميركية.

وقال "مرّرنا 24 ناقلة عبر المضيق الليلة الماضية. ونواصل تمرير الناقلات باستمرار، مضيق هرمز مفتوح حاليا. ولا شيء يدخل إلى إيران".

وشدد ترامب، على أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام مرور ناقلات النفط يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر المضيق يوميا لتوزيعها حول العالم.