فيضانات نيبال ترفع حصيلة الضحايا إلى 469

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في نيبال والتبت إلى 469 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 1400 مفقود قرب الحدود الصينية - النيبالية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت مناطق في نيبال والتبت إلى 469 ضحية، وفق ما أعلنت الشرطة النيبالية اليوم الجمعة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود بين نيبال والصين.

وكانت الحصيلة السابقة قد بلغت 390 قتيلا في نيبال وثلاثة في التبت، بينما أفادت السلطات بوجود أكثر من 1400 مفقود في المنطقتين جراء الكارثة التي وقعت يوم الأربعاء.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ مئات الأشخاص، فيما يتلقى عشرات المصابين العلاج في العاصمة كاتماندو. وبين المفقودين مواطنون أجانب من دول عدة، بينهم سياح ومتسلقون وممارسون لرياضة المشي في الطبيعة وحجاج.

وأظهرت صور من المناطق الأكثر تضررًا، ولا سيما مقاطعة نواكوت، مشاهد واسعة للدمار، إذ غطى الوحل الشوارع والمباني، فيما تناثرت الأنقاض وعلقت بين الأشجار. وفي الجانب التبتي، طمرت المياه والانهيارات الأرضية طريقًا بمحاذاة النهر بالكامل.

كما أظهرت صور جوية تشكل بحيرة عند الحدود الصينية - النيبالية واتساع مساحتها، وسط تحذيرات من احتمال انهيار سد، ما يزيد المخاوف من وقوع موجة جديدة من الفيضانات.

وقال علماء درسوا صورًا للأقمار الاصطناعية إن انهيار الصخور أسفل نهر جليدي مرتفع في منطقة الهيمالايا ربما تسبب في انهيار جزء من النهر الجليدي، لتدفع الصخور والمياه الذائبة بكميات هائلة من المياه نحو الوديان الواقعة أسفل المنطقة.

وتسببت السيول الجارفة في جرف مبانٍ وجسور وكميات كبيرة من التربة والحطام، فيما وصل ارتفاع المياه في بعض المناطق إلى عدة طوابق.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاهد الفيضانات بأنها "مروعة"، وقال إن الولايات المتحدة تواصلت مع القيادة النيبالية وأبدت استعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاج إليها.