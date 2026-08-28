موجز أنباء العالم الجمعة

حذرت إيران الولايات المتحدة من مواصلة سياسة الضغوط، واغتيل 3 فلسطينيين بغارة على جنين واستشهد 5 آخرين في غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى 547، وتصاعدت الهجمات الروسية في أوكرانيا وأعلنت كوريا الجنوبية مناورات مشتركة مع واشنطن واليابان.

حذّرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيالها "لا تُجدي نفعا"، داعية إيّاها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكّرة التفاهم الموقّعة بين البلدين، مبقية بذلك الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية بعد ستّة أشهر على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية.

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من جهة ثانية، سيحض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت نظراءه على الانضمام إلى مساعيه الرامية لمواجهة إيران خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن مسؤول حكومي.

وسيُعقد الاجتماع الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات على الأراضي الأميركية يومي الإثنين والثلاثاء في مدينة آشفيل.

الضفة

اغتال الاحتلال الإسرائيلي عصر، الجمعة، 3 فلسطينيين أحدهم القيادي في كتائب القسام قيس البيطاوي في غارة استهدفت منطقة "حرش السعادة" في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

غزة

استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية والدفاع المدني.

سورية

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام من إعلان الزعيم الكردي حلَّ قوات سورية الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنها أجازت تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة، بعد تعديل المرسوم الرقم 13 الخاص بالمناهج التربوية.

إلى ذلك، قتل شخصان بانفجار قنبلة أمام قصر العدل في الحسكة بشمال شرق سورية، وفق ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.

وأوضح مصدر أمني، أن "الانفجار الذي وقع نحو الساعة التاسعة والنصف صباحا، نجم عن قنبلة يدوية". وقال مدير صحة الحسكة خالد الخالد للوكالة إن القتيلين هما "رجل في العقد الثالث وطفل يبلغ 13 عاما".

النيبال

ارتفعت حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 547 قتيلا، بحسب السلطات، في وقت حذّرت الشرطة النيبالية الجمعة من خطر حدوث فيضان جديد بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التيبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين.

وكان الإعلام الصيني الرسمي قد أكد مصرع خمسة أشخاص جراء الكارثة التي وقعت الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 552 على الأقل.

ولا يزال أكثر من 1400 شخص في عداد المفقودين، بينهم العديد من السياح وهواة المشي لمسافات طويلة في الدولة الواقعة في الهيملايا.

من جهة ثانية، يسعى عناصر في الجيش النيبالي الجمعة لإنقاذ 100 شخص محاصرين داخل نفق تابع لمشروع للطاقة الكهرومائية، فيما أعلنت الصين تعليق عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة في التيبت بسبب مخاطر حدوث فيضان جديد.

النرويج

توفي ملك النرويج هارالد الخامس، أكبر ملوك أوروبا سنا، عن عمر 89 عاما، حسبما أعلن القصر الملكي، ليخلفه تلقائيا في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاما.

روسيا/ أوكرانيا

حضّت سلطات خيرسون في جنوب أوكرانيا السكان على مغادرة المدينة في ضوء تصاعد الهجمات الروسية التي تهدّد بقطع إمدادات الطاقة قبل حلول فصل الشتاء، فيما قُتل رجل في هجوم بطائرة مسيّرة روسية فجر الجمعة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في أيلول/ سبتمبر، بعدما قلصت واشنطن حجم المناورات السنوية مع سيول في خطوة بدا أنها تهدف إلى تشجيع الحوار مع كوريا الشمالية.

إسبانيا

اعتبر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أن "العنف لا يمكن أن يكون حلا" للأزمة الدائرة في سبتة، عقب وقوع حوادث عدة في الجيب الإسباني بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين من المغرب إليه.

بنما

دفعت ناقلة محملة بغاز البترول المسال 5,3 ملايين دولار مقابل أولوية المرور عبر قناة بنما استباقا لتقليص حركة الملاحة بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية، حسبما صرح نائب مدير القناة، إيليا إسبينو دي ماروتا.

الصين

أعفت السلطات الصينية الجنرال السابق تشانغ يوشيا من منصبه في أعلى هيئة عسكرية في البلاد، بعد سبعة أشهر من إعلان إخضاعه للتحقيق بتهم تتعلّق بـ"انتهاكات جسيمة للقانون"؛ وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

أميركا/ فنزويلا

تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة ملكية في الموارد النفطية الهائلة التي تملكها البلاد، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

ألمانيا

حذر مركز أبحاث من أن ألمانيا قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تُسرّع وتيرة خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير.

إندونيسيا

كثّفت إندونيسيا جهودها لمكافحة حرائق الغابات عبر الاستمطار الاصطناعي وإخماد النار من الجو، فيما يواجه ملايين السكان صعوبات في التنفس بسبب الدخان والضباب الكثيفَين؛ بحسب ما أفاد مسؤولون.