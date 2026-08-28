"إما الجميع أو لا أحد".. قاليباف يصعّد بشأن صادرات النفط الإقليمية

بين 8 و24 تموز/ يوليو 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردّت طهران باستهداف ما وصفته بـ"منشآت ومعدات عسكرية أميركية" في دول عربية، إلى جانب بنى تحتية ومنشآت مدنية عربية، قبل استئناف المحادثات بشأن تأمين ممرات آمنة للسفن...

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تسمح ببيع النفط في المنطقة إذا مُنعت إيران من بيع نفطها.

وأعاد قاليباف، الجمعة، نشر بيان كان قد نشره في 22 تموز/ يوليو الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس" الأميركية.

وفي إشارة إلى محاولات الولايات المتحدة عرقلة صادرات النفط الإيرانية، قال قاليباف: "معادلة الحرب واضحة؛ إما الجميع أو لا أحد. لن يتمكن أحد من بيع النفط في منطقة لا نستطيع فيها بيع نفطنا".

وأضاف: "ما دامت البنية التحتية الإيرانية غير آمنة، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة".

وتابع أن "أمن مضيق هرمز مرتبط بعدم وجود القوات الأميركية في المنطقة"، مضيفًا: "قلنا مرارًا إن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/ فبراير 2026، حربًا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، فيما ردّت طهران بشن هجمات على أهداف أميركية وإسرائيلية، وأخرى في دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل 2026.

وبين 8 و24 تموز/ يوليو 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردّت طهران باستهداف ما وصفته بـ"منشآت ومعدات عسكرية أميركية" في دول عربية، إلى جانب بنى تحتية ومنشآت مدنية عربية، قبل استئناف المحادثات بشأن تأمين ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 حزيران/ يونيو 2026، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، غير أنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق، الذي تسبّب بأزمات عالمية في سلاسل الإمداد.