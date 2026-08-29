إيران: السيطرة على هرمز حاسمة وفتحه مرهون بالتزام واشنطن بمذكرة التفاهم

أكد الحرس الثوري الإيراني سيطرته الحاسمة على مضيق هرمز، واصفا التصريحات الأميركية بشأن فتحه بأنها "كذبة صريحة"، فيما أعلن بزشكيان أن فتح المضيق مرهون بإيفاء الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة.

قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إن "سيطرتنا على مضيق هرمز حاسمة، والتصريحات الأميركية بشأن فتحه كذبة صريحة".

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وأضافت أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون التنسيق مع إيران، مشيرة إلى أن نهجها بشأن المضيق سيستمر حتى انتهاء أعمال أميركا العدائية وتنفيذها لتعهداتها.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن فتح مضيق هرمز مرهون بإيفاء الولايات المتحدة بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة برعاية باكستانية في 17 حزيران/ يونيو الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني عبر التلفزيون الرسمي، تناول فيها القضايا الداخلية والخارجية لبلاده.

وأوضح بزشكيان أنه تم الاتفاق خلال المحادثات مع عمان على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز "بناء على الخارطة المتفق عليها".

وقال الرئيس الإيراني "خلال مسار المحادثات الحالية، تم وضع خارطة طريق لمضيق هرمز، قُدمت إلى مرشد الثورة (المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي)، وحظيت بموافقة الحرس الثوري والقوات العسكرية وإخواننا في فريق المفاوضات".

وأعلنت سلطنة عمان وإيران، الثلاثاء، التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز.

وأضاف بزشكيان "إذا جرى فتح هذا المسار وفق تلك الأطر، فعلى الولايات المتحدة أيضا الإيفاء بتعهداتها".

وأشار إلى أنه "يتوجب على واشنطن رفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها في لبنان".

وشدد بزشكيان على أن "فتح مضيق هرمز يأتي متوافقا مع الإطار المحدد في مذكرة تفاهم إسلام آباد والمقبول من الطرف الآخر، ويجب تطبيقه".

وفي سياق متصل، تطرق بزشكيان إلى أهمية العلاقات مع دول الجوار. وقال إن "بناء على رؤية قائدنا (المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قتل في هجوم أميركي إسرائيلي)، يجب علينا تعزيز الدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، إلا أننا نتحرك ببطء في هذه العلاقات".

وتابع "معظم جيران إيران هم من الدول الإسلامية، وعلينا إيجاد لغة مشتركة معهم وضمان أمن المنطقة سويا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب الحوار والتفاعل".

وأعرب الرئيس الإيراني عن رغبته في تطوير فهم مشترك مع باكستان وأفغانستان والسعودية وتركيا والإمارات وقطر وعمان ومصر وأذربيجان وتركمانستان.

وقال في هذا الإطار "الأرضية جاهزة لذلك، وما نحتاجه فقط هو تصويب وجهات نظرنا".