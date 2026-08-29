الإكوادور: السجن 5 سنوات للرئيس الأسبق لينين مورينو

سيُنفذ مورينو عقوبته في إطار الإقامة الجبرية نظرًا إلى معاناته من إعاقة جسدية تمنعه من المشي كما قضت المحكمة بمنعه بصورة دائمة من تولي مناصب عامة.

قضت محكمة في الإكوادور، الجمعة، بسجن الرئيس الأسبق، لينين مورينو، 5 سنوات، بعد إدانته بتلقي رشاوى مرتبطة بمنح شركة "سينوهيدرو" الصينية عقد بناء محطة "كوكا كودو سينكلير"، أكبر محطة كهرومائية في البلاد.

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وأدانت المحكمة مورينو، البالغ 73 عامًا، بصفته مشاركًا مباشرًا في مخطط الرشوة خلال توليه منصب نائب الرئيس رافائيل كوريا، قبل أن يتولى رئاسة الإكوادور بين عامي 2017 و2021.

وسيُنفذ مورينو عقوبته في إطار الإقامة الجبرية، نظرًا إلى معاناته من إعاقة جسدية تمنعه من المشي. كما قضت المحكمة بمنعه بصورة دائمة من تولي مناصب عامة.

وأُدين في القضية كذلك عدد من أفراد عائلة مورينو، بينهم زوجته وابنته وشقيقاه وأحد أقاربه بالمصاهرة، بالتواطؤ في المخطط، فيما حُكم على زوجته وابنته بالسجن لمدة 30 شهرًا.

وأمرت المحكمة المدانين بسداد ثلاثة أضعاف المبالغ التي تلقوها بصورة غير مشروعة خلال مهلة 90 يومًا.

وتعود القضية المعروفة باسم "سينوهيدرو" إلى شبكة فساد مرتبطة بمشروع محطة "كوكا كودو سينكلير"، إذ قالت النيابة العامة إن رشاوى بعشرات ملايين الدولارات دُفعت مقابل تسهيل حصول الشركة الصينية على عقد المشروع. وبدأ التحقيق في القضية عام 2023.

ونفى مورينو الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يتلق أموالاً من الشركة الصينية، وأنه لم يوقع أو يشرف على عقود المشروع. وأعلن عزمه الطعن في الحكم.

ويُعد مورينو ثالث رئيس سابق للإكوادور تصدر بحقه أحكام في قضايا فساد، بعد الرئيسين السابقين رافائيل كوريا وجميل معوض.