موجز أنباء العالم السبت

شهد العالم السبت مستجدات عديدة أبرزها إعلان ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع فنزويلا، وسقوط عشرات القتلى في هجوم روسي على كييف، إلى جانب تداعيات الفيضانات في النيبال والصين، بالإضافة إلى تطورات أخرى في العديد من الدول.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يضمن للولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من الاحتياطيات النفطية في فنزويلا بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.

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روسيا/ أوكرانيا

لقي ما لا يقلّ عن 37 شخصا حتفهم، عندما أصابت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة - السبت مستودعا عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى الى حريق هائل وانفجارات متتالية، وقرّر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الموقع المستهدف كان يحوي متفجرات وذخائر وطائرات مسيرة للجيش.

إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني، وذلك بعد أيام على قوله إنها لن تحقّق أيّ نتائج.

النيبال

يكثّف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بحسب آخر حصيلة غير نهائية للسلطات بـ682 شخصا في البلدين.

النرويج

تبدأ النرويج صفحة جديدة من تاريخها في ظل ملكها الجديد هاكون الثامن خلفا لوالده هارالد الخامس الذي توحّد النروجيون حوله على مدى 35 عاما.

النيجر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر "استعادة السيطرة تدريجيا" على الوضع بوجه متمردين خاضوا مواجهات في القصر الرئاسي في نيامي مع الحرس الجمهوري.

أيسلندا

بدأ الأيسلنديون التصويت في استفتاء على إعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، في استحقاق حاسم تتابعه بروكسل من كثب.

أميركا

تدرس إدارة الرئيس الأميركي التنازل عن جزء من متنزه يوسيميتي الوطني الشهير لشركة تطوير عقاري خاصة، حسبما أكد محامٍ يمثل الشركة.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قاضيا عسكريا أميركيّا قضى الجمعة بعدم قبول الاعترافات التي أدلى بها خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبّر لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، أمام عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وبالتالي عدم جواز استخدامها كأدلة ضده خلال المحاكمة.

نفّذ الجيش الأميركي ضربة استهدفت قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وذلك في عملية مشتركة مع الإكوادور، بحسب ما أفاد مسؤولون.

المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية تُهرّب مهاجرين عبر أنفاق إلى الولايات المتحدة.

الإكوادور

قضت محكمة إكوادورية بسجن الرئيس السابق لينين مورينو خمس سنوات بعد إدانته بتلقّي رشى من شركة صينية تولّت إنشاء أكبر سدّ كهرومائي في البلاد.