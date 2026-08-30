إيران وأميركا تتنازعان السيطرة على مضيق هرمز

يتحول مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة موازية للمسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، مع تضارب الروايات بشأن السيطرة على حركة الملاحة، بينما تواصل أطراف إقليمية تحركاتها لاحتواء التصعيد ومنع انعكاساته على أمن الطاقة والأسواق.

تتواصل المساعي الإقليمية، ولا سيما القطرية والباكستانية، لاستطلاع فرص عودة طهران وواشنطن إلى تنفيذ التزاماتهما بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في حزيران/يونيو الماضي، بالتزامن مع تحركات إيرانية وعُمانية لترتيب آلية مؤقتة لعبور السفن في مضيق هرمز.

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وأكدت طهران توصلها إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق، لكنها شددت على أن هذه الترتيبات لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تسيطر على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تعمل على ضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة عبر الممر المائي، بالتوازي مع منع إيران من تحقيق عائدات مالية قال إنها تستخدمها لتهديد التجارة العالمية.

وجاءت التصريحات الأميركية ردا على إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة كاملة على المضيق، إذ وصف الحرس، في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، الحديث الأميركي عن بقاء هرمز مفتوحا بأنه "كذبة فجة"، معتبرا أن واشنطن تسعى من خلال هذه التصريحات إلى التأثير في أسعار النفط والتغطية على ما وصفه بالهزيمة الأميركية.

وأكد الحرس الثوري أن السفن التي تحاول عبور المضيق من دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية لن يُسمح لها بالمرور.

وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بمحاولة التأثير في أسواق الطاقة العالمية، محذرا من أن المستهلك الأميركي هو من يتحمل الكلفة الفعلية لهذه السياسات.

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث بحث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي تطورات المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين طهران وواشنطن.