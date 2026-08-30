استطلاع: معظم الجامعيين الأميركيين يقرون بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين ويدعمون حقهم في تقرير المصير

شارك 3989 طالبا جامعيا من 303 جامعات أميركية في الاستطلاع، إذ عبر غالبيتهم عن رأي سلبي تجاه الحكومة الإسرائيلية وأقروا بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأكدوا حقهم في تقرير المصير وبناء دولة فلسطينية.

كشف استطلاع للرأي، أن 74% من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية يقرون بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك وفق دراسة أجراها مركز موريس ومارلين كوهين للدراسات اليهودية بجامعة برانديز، خلال شهر آب/ أغسطس 2026، استكشف فيها آراء طلاب الجامعات الأميركية تجاه فلسطين وإسرائيل.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 3989 طالبا جامعيا من 303 جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبحسب نتائج الدراسة، أبدى 77% من الطلاب آراء إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني، بينما أبدى 52% آراء إيجابية تجاه الشعب الإسرائيلي.

وأبدى 41% من الطلاب آراءً إيجابية تجاه الإدارة الفلسطينية، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 15% بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

وأعرب 46% من الطلاب المشاركين في الدراسة عن رأي "سلبي للغاية" تجاه الحكومة الإسرائيلية، و39% قالوا إن حكومة تل أبيب "سلبية".

وأقرّ 74% من الطلاب بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، بينما عارض ذلك 25% فقط.

وكذلك أيد 82% من الطلاب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبناء دولة فلسطينية.