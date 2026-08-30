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30/08/2026 - 19:28

ترامب: سنملأ الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي بنفط فنزويلا

أعلن ترامب بدء ملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي قريبا بالنفط الفنزويلي ووصفه بـ"هدية للشعب الأميركي"، وذلك عقب اتفاق سيطرت بموجبه واشنطن على أغلب احتياطيات كراكاس النفطية، إثر تدخلها العسكري وتوليها إدارة شؤونها.

ترامب: سنملأ الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي بنفط فنزويلا

من العاصمة الفنزويلية كاراكاس (Getty Images)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده ستعيد ملء احتياطياتها النفطية الإستراتيجية بالنفط الفنزويلي.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، بشأن الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه مع فنزويلا.

وأضاف ترامب أن أحد الأمور التي سيقوم بها باستخدام النفط الفنزويلي، هو إعادة ملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي للولايات المتحدة، والذي ادعى أن الرئيس السابق جو بايدن استنزف معظمه.

ولفت إلى أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ "قريبا جدا".

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "هدية من فنزويلا إلى الشعب الأميركي".

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والجمعة، أعلن ترامب التوصل إلى ما وصفه بـ"أكبر اتفاق نفطي في تاريخ العالم" مع فنزويلا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حصلت على السيطرة على الجزء الأكبر من احتياطيات نفطية في فنزويلا تتجاوز 65 مليار برميل.

وشن الجيش الأميركي في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفي انتهاك للقانون الدولي، هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واختطاف الرئيس، نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، من دون تحديد جدول زمني.

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