تقرير: تركيا والسعودية وباكستان تعقد أول اجتماع بشأن باتفاقية الدفاع الإثنين

يعقد مسؤولون رفيعو المستوى من تركيا والسعودية وباكستان أول اجتماع دفاعي في إسطنبول لتفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الشبيهة بالمادة الخامسة للناتو، بهدف تعزيز الردع الجماعي والصناعات العسكرية في ظل التصعيد الإقليمي.

يجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من تركيا والسعودية وباكستان في إسطنبول، غدا ​الإثنين، لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع ‌المشترك، الموقعة خلال الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية التركية، أن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء ​أركان الجيوش من الدول الثلاث سيحضرون اجتماع إسطنبول.

وأضاف المصدر "ستكون قضايا ​الأمن الدولي على جدول الأعمال"، ومن المتوقع أن تشمل المناقشات تعزيز القدرات ‌الدفاعية ⁠والتشغيل البيني بين القوات المسلحة، وتوطيد التعاون في الصناعات الدفاعية، بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك.

ووقعت الدول الثلاث "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في السابع من أغسطس آب، إذ يساور البلدان الحليفة للولايات المتحدة القلق إزاء حرب ​إيران والصراع الإقليمي الذي شهد إطلاق طهران صواريخ وطائرات ​مسيرة على دول الخليج المصدرة للطاقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز ⁠الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن ​الهجوم المسلح على أي من الدول الثلاث سيعد اعتداء على الجميع، ​على غرار بند الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

وتساور الدول الثلاث مخاوف حيال المواقف العسكرية لإسرائيل وإيران في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة ​تحديات لاحتواء الاضطرابات ​الإقليمية التي تسببت ⁠في أزمة طاقة عالمية.

وبعد ستة أشهر من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، وصلت ​المفاوضات إلى طريق مسدود وكثفت إدارة الرئيس دونالد ​ترامب ⁠جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته "بيوم النصر الاقتصادي".

وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي، وقالت إن الاتفاقية مع باكستان المسلحة ⁠نوويا، ​والسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط يمكن ​توسيعها -مع احتمال انضمام مصر- ولا تهدف إلى التخلص من التحالفات القائمة.