نيباليون يبحثون عن ذكرياتهم بين أنقاض قراهم وبيوتهم

يعود ناجون من الفيضانات المدمرة في شمالي نيبال إلى قراهم التي تحولت إلى أكوام من الوحل والأنقاض، بحثا عن وثائق ومقتنيات أو حتى صورة تذكّرهم بحياتهم السابقة.

نيباليون يخرجون ما يمكن من ممتلكاتهم بعد أن ألحقت الفيضانات أضرارا بمنزلهم (Getty Images)

تجلس شانتي لاميتشاني على صندوق فاكهة بين أنقاض قرية دُمرت بالكامل، تحدق إلى ما تبقى من منزلها بعد أسبوع من الفياضانات الكارثية التي اجتاحت نيبال.

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يعود الناجون والناجيات إلى قراهم الواقعة ضمن المنطقة المتضررة جراء الفيضان، والتي تحولت إلى أكوام من الوحل والأنقاض للبحث عن ممتلكات أو وثائق أو أي أثر لماضٍ تلاشى في لحظات.

وقالت لاميتشاني وهي تنتظر أن تستكمل الجرافات فتح الطريق لتتمكن من الوصول إلى منزلها: "أرغب في استرجاع بعض الأغراض؛ إلا أن الأمر لا يتعلق بالممتلكات فقط، فكل ذكرياتي في هذا المكان".

وعلى غرار عشرات البلدات التي جرفتها فيضانات جبال الهيمالايا، تحولت قرية دونغيه التي كانت تؤؤي نحو 150 عائلة إلى مستنقعات تنبعث منها روائح نتنة.

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وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الكارثة التي وقعت صباح الأربعاء على الحدود بين الصين ونيبال نجمت عن انهيار كتلة جليدية؛ أدى إلى اندفاع سيل جارف في مجرى نهر تريشولي نحو المناطق الواقعة أسفله.

وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم، الأحد، بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي نيبال ارتفعت إلى 781 قتيلا و2502 مفقودا.

أما على الأراضي الصينية، فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين.

وبعدما اضطروا إلى الفرار نجاة بأرواحهم تاركين كل شيء خلفهم، يعود العديد من الناجين اليوم للبحث عما تبقى لهم، أو لمجرد تفقد ما كان يُسمى ذات يوم "دارهم".

ممتلكات ضائعة وروائح نتنة

من جهته، عاد هاري براساد ريمال إلى منزله في قرية ديفيغهات يحدوه أمل باسترداد ممتلكات ثمينة، بينها بعض الأموال والحلي، إلا أنه عاد وهو يحمل صورة يتيمة لابنته.

وقال ريمال البالغ 44 عاما: "كانت الصورة ملصقة على خزانة تطفو فوق المياه. لم أتمكن من استعادة أي شيء آخر، لكن هذه الصورة تعني لي الكثير".

وأوضح ريمال أن مستودعه التجاري لا يزال غارقا في الوحل، فيما أظهرت صور التقطها أحد المتطوعين بواسطة طائرة مسيّرة الأنقاض والطين وقد غطت الموقع بالكامل.

(Getty Images)

وأضاف: "خسرت كل شيء. لكن ربما لا يحق لي أن أشتكي، فجميع أفراد عائلتي بخير، وهذا الأهم".

وفي دونغيه، غطى الوحل نافراج أوبريتي حتى ركبتيه خلال محاولته الوصول إلى منزله برفقة مسعفين يحملان مجارف.

وقال أوبريتي (40 عاما) وهو ينشد المساعدة: "لدي وثائق مهمة أحتاج إليها بشدة".

وبعد البحث لساعة، تمكن بالفعل من انتشال أوراق من تحت الطين، إلا أنه سرعان ما اتضح أنها تعود لأحد جيرانه، فتسلمها الشخص المعني.

وروى أوبريتي، الذي كان يدير مطعما في المنطقة دمر بالكامل، أنه لم يكن أمامه سوى دقيقة واحدة للفرار، موضحا: "كنت قد ابتعدت مسافة 100 متر فقط عندما غمرت المياه المنزل بالكامل".

أما سانتوش أدهيكاري، فكان في العاصمة كاتماندو عندما جرفت السيول منزله في دونغيه، ليعود بعد 3 أيام ويجده مطمورا بالكامل تحت الأنقاض، ليقول: "لم أجد أي شيء".

من جهتهم، يقول العمال الذين يعملون على إزالة الطين من المناطق المتضررة؛ إنهم يعثرون بين حين وآخر على ممتلكات شخصية، بعضها مجوهرات.

وقال آيوشمان كوينكيل، وهو متطوع في جمعية الكشافة النيبالية: "الأنقاض لا تزال تغطي المكان وتصل إلى مستوى الركبة، فيما تنبعث روائح كريهة"، مضيفا: "الجميع يعلمون أن هناك على الأرجح جثثا تحت هذه الأنقاض".