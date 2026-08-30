موجز أنباء العالم الأحد

بن غفير يتباهى في مقطع مصور من سجن الدامون بتشديده ظروف احتجاز الأسيرات الفلسطينيات، وروسيا تتوعد باستهداف منشآت الطاقة الأوكرانية وسط التصعيد الجاري بين موسكو وكييف، والمرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى "وحدة إسلامية" في وجه واشنطن وتل أبيب...

يعرض موجز أنباء العالم اليوم، الأحد، أحدث التطورات المتسارعة في الساحة الدولية؛ من ظهور بن غفير في حركة دعائية بمقطع مصوّر متفاخرا بتشديد ظروف احتجاز الأسيرات الفلسطينيات، إلى اتفاق نفطي مثير للجدل بين فنزويلا والولايات المتحدة، فيما تتواصل جهود الإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة في نيبال، وتتجه إيران إلى دعوة لحشد إقليمي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي أوروبا، تتصاعد التوترات الأمنية في روسيا وسويسرا، فيما أبدت آيسلندا رفضها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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فلسطين

تبجح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا بأنه "فخور" بجعل ظروف احتجاز الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية أكثر سوءا، فيما بدا أنه ترويج لجمهوره قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

فنزويلا

دافعت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، عن الاتفاق "التاريخي" الموقع مع واشنطن، مؤكدة أن كراكاس تحتفظ بسيادتها على الحقول النفطية التي ستستغلها الولايات المتحدة.

نيبال

تواصل فرق الإنقاذ في نيبال جهودها للبحث عن آلاف المفقودين وسط أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه، في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 750 شخصا عند الحدود بين نيبال وإقليم التيبت الصيني.

إيران

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي، الدول الإسلامية في المنطقة إلى "وحدة الكلمة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد 6 أشهر من بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، وجاءت دعوته في رسالة مكتوبة.

روسيا

أعلنت روسيا أنها تعدّ لـ"ضربات مكثفة" على "منشآت في قطاع الطاقة" في أوكرانيا، في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر.

إلى ذلك، اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيّرة بالقرب منها، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

قبرص

انقلب مركب قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية بعدما أبحر من مرفأ كيرينيا، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطات المحلية، مشيرة إلى سقوط قتلى.

آيسلندا

رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إليه.

سويسرا

تبحث الشرطة السويسرية عن منفذي إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 ليلة السبت إلى الأحد؛ على هامش حفلة رقص بالقرب من مضمار سباق الخيل في آراو بشمالي سويسرا.

صربيا

أعلنت وزارة الداخلية الصربية أن الشرطة أنقذت 3 أتراك وأفغانييْن كانوا مخطوفين، وطالب خاطفوهم بفدية قدرها 30 ألف يورو.

باكستان

أمر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بتعليق أعمال 8 مسؤولين وفتح تحقيق جنائي في حقهم، عقب مقتل 14 رضيعا جراء حريق اندلع في مستشفى رسمي.

غينيا

يصوت الناخبون في غينيا بيساو في استفتاء بشأن تعديل دستوري لتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، في لحظة مفصلية للبلاد التي يحكمها مجلس عسكري يُفترض أن ينظم انتخابات تهدف إلى إعادة السلطة إلى المدنيين في كانون الأول/ ديسمبر.

الإكوادور

أعلنت الإكوادور حالة التأهب القصوى على كافة أراضيها، تحسبا لتداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية الحالية، والتي قد تكون الأشدّ على الإطلاق، وفق ما أعلنت وزارة إدارة المخاطر.

الولايات المتحدة الأميركية

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التلسكوب الفضائي "رومان"، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد سنوات، ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة.