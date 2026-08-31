ارتفاع حصيلة الفيضانات في النيبال إلى 903 قتلى و4247 مفقودا

903 قتلى و4247 مفقودا في حصيلة جديدة للفيضانات التي وقعت الأربعاء في النيبال على الحدود مع الصين.

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت الأربعاء في النيبال على الحدود مع الصين إلى 903 قتلى و4247 مفقودا، بحسب ما أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ اليوم الإثنين.

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وتحدثت وسائل إعلام صينية عن 16 قتيلا و546 مفقودا في الأراضي الصينية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للضحايا إلى 919 قتيلا و4793 مفقودا.

ومن بين الذين فقد أثرهم في النيبال، عدد متزايد من سكان البلدات التي جرفتها المياه الأربعاء، تخطى إلى الآن ألفي مفقود في ثلاث مناطق فقط هي نواكوت وراسوا وماكوانبور.

وانقطع الاتصال أيضا في النيبال بـ592 مواطنا أجنبيا و933 عاملا في محطات كهرمائية أو في مشاريع سدود في المنطقة.

وأعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية المحاذية للنيبال في تصريحات أنها انتشلت 17 جثّة يعتقد أنها لضحايا فيضانات الأربعاء.

ويجري العمل على تحديد هويات الأشخاص غير المدرجة أسماؤهم في الحصيلة النيبالية الرسمية.