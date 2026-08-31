تصعيد أميركي إيراني يمتد من هرمز إلى الأردن والخليج

يتجه التصعيد بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد، مع انتقال المواجهة إلى مضيق هرمز والأردن، بالتزامن مع تهديدات أميركية بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، ما يوسع نطاق المواجهة عسكرياً وسياسياً.

يتجه التصعيد بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد، مع انتقال المواجهة إلى مضيق هرمز والأردن، بالتزامن مع تهديدات أميركية بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، ما يوسع نطاق المواجهة عسكريا وسياسيا.

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تعرض موقع تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز، ليل الأحد-الإثنين، لهجوم أميركي، في أول استهداف أميركي لإيران منذ نحو شهر، وسط تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.

وجاء الهجوم في اليوم الـ75 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 184 يوما من اندلاع الحرب بين الطرفين، فيما سارع الحرس الثوري الإيراني إلى الرد بإعلان استهداف قوات أميركية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف ودمر بنى تحتية ومواقع لطائرات مقاتلة في القاعدتين الأميركيتين، في حين أعلن الجيش الأردني اعتراض ثمانية صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أميركية في الأردن، رداً على الضربة الأميركية في مضيق هرمز.

وفي إيران، أفاد التلفزيون الرسمي بإطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات قرب جزيرة لارك.

وكانت وكالة "تسنيم" قد ذكرت، في معلومات أولية، أن الهجوم الأميركي على الجزيرة نفذ بواسطة طائرة مسيرة، وسط تقارير عن سقوط قتلى ومصابين.

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ الإيرانية في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن قوات تابعة للحرس الثوري شوهدت وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية داخل المضيق، مشيراً إلى أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية التحركات العسكرية.

وفي سياق التصعيد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن امتلاكها له كان سيشكل تهديدا لإسرائيل والشرق الأوسط، وربما للولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف ترامب أنه بمجرد انتهاء الحرب بانتصار الولايات المتحدة، ستكون لبلاده "سيطرة شبه كاملة" على مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات الأميركية تخلصت من جميع الألغام الموجودة فيه بمساعدة محدودة جداً من دول أخرى.