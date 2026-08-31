موجز أنباء العالم الإثنين

استهدفت إيران قواعد أميركية بالأردن والإمارات ردا على ضرب جزيرة لارك، ونفت أبوظبي استهداف المنهاد. وفي التطورات، وُقع اتفاق أمني إسرائيلي يوناني، وتواصلت فيضانات نيبال مخلفة آلاف الضحايا، تزامناً مع تحضيرات قمة شنغهاي واجتماعات مجموعة العشرين.

أعلنت إيران شن هجمات على أهداف عسكرية أميركية في الأردن والإمارات، ردا على ضربات أميركية على جزيرة لارك في مضيق هرمز أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، في أول تصعيد عسكري منذ شهر، مؤكدة أن الرد يعد "دفاعا مشروعا عن النفس".

ونفت الإمارات أن تكون إيران استهدفت قاعدة المنهاد الجوية، حيث تتمركز قوات أميركية بصواريخ، بعدما كانت قد وصفت الحادثة بـ"التصعيد الخطير".

وعدّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بخداع واشنطن ودفْعها إلى الحرب، واصفا إياه بـ"الأفعى".

إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية مصادرة سفينة شحن بعد اتهامها بتفريغ النفط والرواسب الملوِّثة في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، بالإضافة إلى اشتعال النيران في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغمين بحريين، عندما كانت تحاول عبور المضيق.

قرغيزستان

يجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون تعقد الإثنين والثلاثاء في بشكيك عاصمة قرغيزستان، في وقت تواجه عدة دول من أعضاء التكتل أزمات كبرى.

الولايات المتحدة

بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعا حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.

وأفادت وسائل إعلامية بارزة مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وشبكة "بلومبرغ نيوز" بأن وزارة الخرانة الأميركية منعتها من تغطية اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولينا الشمالية.

اتفاق إسرائيلي يوناني

وأعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو، لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم "درع أخيل".

عون في أثينا

وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من أثينا تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل مناشدا اليونان المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار مع تل أبيب.

واشنطن

بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

النيبال

تتواصل جهود الإنقاذ بعد ستة أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت النيبال على الحدود مع الصين مع الإعلان، الإثنين، عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 900 والمفقودين إلى قرابة 5000 شخص.

إسبانيا

نفى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفّق المهاجرين المباغت من أراضي المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، مندّدا بمعلومات زائفة من اليمين المتشدّد وشبكات على صلة بإسرائيل وروسيا.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، سانشيز بـ"الكذب"، عادّا أن "مواصلة نشر الأكاذيب التشهيرية لن تصرف الأنظار عن فشل سانشيز المعيب في إدارة شؤون بلاده".

إسطنبول

واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين غداة انقلاب مركب قبالة سواحل شمال قبرص، في حادث أودى بثمانية أشخاص، فيما لا يزال أكثر من عشرة مفقودين، بحسب السلطات المحلية.

كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية أن المناورات البحرية المشتركة التي ستجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان في أيلول/ سبتمبر، تشكل "تهديدا" لها، متهمة واشنطن بانتهاج سياسة عدائية تجاهها.

إندونيسيا

قالت إندونيسيا إنها بدأت التحقيق في معلومات تفيد بانضمام "عدد من" مواطنيها إلى الجيش الروسي، ومشاركتهم في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

برلين

أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت الأحد، رجلا يُشتبه بطعنه امرأة بريطانية حتى الموت في محطة للقطارات.

طوكيو

طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية تبلغ 8,9 تريليون ين (55,6 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة، في وقت تتطلع طوكيو لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل بيئة أمنية متوترة.