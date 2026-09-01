استطلاع: 64% من الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب

أظهر استطلاع لجامعة "ماساتشوستس" رفض 64% من الأميركيين لأداء ترامب. وعارض معظمهم الهجمات على إيران وإدارته للحرب وخياراته بشأن التضخم، لترتفع نسبة عدم الرضا عن أداءه مقارنة باستطلاع مارس الماضي.

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأميركية، أن 64% من المشاركين غير راضين عن أداء الرئيس دونالد ترامب.

وأجرت جامعة "ماساتشوستس أمهرست" الاستطلاع بين 21 و26 آب/ أغسطس، وشمل ألف شخص بالغ، طرحت عليهم أسئلة بشأن أداء ترامب وسياسته تجاه إيران.

وبحسب النتائج، أعرب 32% من الأميركيين عن تأييدهم لأداء ترامب في الرئاسة، مقابل 64% رفضوا أداءه، فيما قال 3% إنهم "مترددون".

وفي ما يتعلق بالهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، أيدها 26% من المشاركين، مقابل 54% قالوا إنهم لا يؤيدونها.

كما وافق 55 بالمئة على القول إن "مهاجمة إيران كانت خطأ"، فيما عارض هذا الرأي 27%.

وردا على سؤال بشأن مدى نجاح ترامب في "إدارة الحرب مع إيران"، رأى 25% من المشاركين أنه أدارها بشكل جيد، بينما قال 68% إن إدارته للحرب كانت "ليست جيدة جدا"، أو "ليست جيدة على الإطلاق".

وفي الملف الاقتصادي، حظيت سياسات ترامب المتعلقة بالتضخم بتأييد 22% فقط من المشاركين، مقابل 75% أعربوا عن موقف مخالف.

وسبق أن أظهر استطلاع أجرته جامعة "ماساتشوستس أمهرست" في آذار/ مارس الماضي أن 62 بالمئة من المشاركين غير راضين عن أداء ترامب، فيما أعرب 63 بالمئة عن عدم تأييدهم لموقفه تجاه إيران.

وفي 28 شباط/ فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أعقبه إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 18 حزيران/ يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.