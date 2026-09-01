ترامب يلوح بضربات محدودة وبزشكيان يربط التهدئة بالتفاهم

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران، في وقت وصف فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها "رائعة".

دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين عقب أسابيع من الهدوء، وسط مخاوف من اتساع نطاق القتال وتحوله إلى حرب أوسع، بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

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وتحاول واشنطن انتزاع زمام المبادرة في المضيق الاستراتيجي، فيما تسعى طهران إلى الحفاظ على أوراق الضغط التي تمتلكها، في وقت تتأرجح فيه التقديرات الإيرانية بين احتمال توسع المواجهة نتيجة تعثر المسار الدبلوماسي، وبين إمكانية احتوائها بفعل الحسابات السياسية والاقتصادية لدى الطرفين.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده مستعدة للعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن فور التزام الجانب الأميركي بتعهداته، مؤكدا، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن طهران مستعدة لتنفيذ الاتفاق شريطة التزام الطرف المقابل.

من جانبه، قال شريف إن مذكرة التفاهم التي طرحتها إسلام آباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق للوصول إلى سلام واستقرار دائمين، في محاولة لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.

ميدانيا، أعلنت الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أواخر تموز/يوليو تنفيذ ضربة استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك داخل مضيق هرمز. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية أميركية في الأردن والإمارات.

وفي ظل التصعيد، وتوعد ترامب بالرد بقوة على الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربات شديدة إلى إيران، في وقت وصف فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها "رائعة"، مشيرا إلى عبور نحو 30 سفينة ليلا.

وفي المقابل، أكد بزشكيان أن إيران لا ترغب في استمرار الحرب، لكنه شدد على استعداد بلاده للتحرك إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها، ما يعكس استمرار المراوحة بين التصعيد العسكري ومحاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا.