موجز أنباء العالم الثلاثاء

تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار التوتر في مضيق هرمز، فيما نفذت إسرائيل عملية اختطفت خلالها قائد جهاز الأمن الداخلي في غزة. وتواصلت التطورات الميدانية والسياسية في سورية والضفة والعراق وأوكرانيا وفي ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الثلاثاء.

من مكان انفجار المركبة في سورية (سانا)

تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما استهدفت هجمات أميركية مواقع في جنوب إيران، حيث قالت واشنطن إنها استهدفت أهدافا للحرس الثوري ردا على محاولاته مهاجمة سفن تجارية وعناصر للجيش الأميركي في المنطقة.

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وتعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بملاقاة أي خطوة أميركية للعودة إلى اتفاق حزيران/ يونيو لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها قرغيزستان.

وشكر بزشكيان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مواقف روسيا خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية، وذلك في لقاء بينهما على هامش القمة.

كذلك، دعت قطر الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى المفاوضات، فيما جدّد الطرفان تبادل الهجمات وتواصلت الضربات على السفن في مضيق هرمز مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليل الإثنين إصابة سفينة بثلاثة "مقذوفات غير محددة" فيما كانت تعبر المضيق، ما تسبب باندلاع حريق على متنها.

غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون في غارات إسرائيلية رافقت عملية نفذتها قوات إسرائيلية خاصة من جهاز الأمن العام (الشاباك) في مدينة غزة لاعتقال قائد جهاز الأمن الداخلي بالقطاع؛ وفق الدفاع المدني ومصادر فلسطينية وإسرائيلية.

سورية

قتل خمسة أشخاص على الأقلّ جراء انفجار سيارة محمّلة بالذخيرة في شمال غرب سورية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مديرية الصحة في محافظة إدلب، من دون أن تتضح أسبابه.

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية ومتمسكة بخيار "الحل الدبلوماسي"، رغم "الاعتداءات المستمرة" من قبل إسرائيل.

الضفة

نبّه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذّرا من عواقب وخيمة.

العراق

أعلن العراق استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، نقلوا من سورية في شباط/ فبراير، والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت في حقهم أدلة تستوجب ملاحقتهم.

أوكرانيا/ روسيا

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا بضربات روسية ليلية كييف ومحيطها، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاءه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ البالستية.

في هذا الإطار، يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا يومَي الثلاثاء والأربعاء، سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي تطالب بها كييف بشدة، في ظلّ تنامي المخاوف من مساعي روسيا لزعزعة استقرار هذه الدول.

إلى ذلك، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، أن الوقت لم يحن لـ"تطبيع" حضور موسكو في اجتماعات مجموعة العشرين، وسط اعتراض قادة أوروبيين على مشاركة وزير المالية الروسي في محادثات نظرائه.

كوريا الجنوبية

رجّحت سيول احتمال عقد لقاء بين بيونغ يانغ وواشنطن، في ظلّ بروز مؤشرات إلى حوار بين الجانبين، وفق ما أفاد نائب كوري جنوبي نقلا عن تقديرات جهاز الاستخبارات في بلاده.

النيبال

تجاوزت حصيلة قتلى الفيضانات الجليدية في جبال الهيمالايا عتبة الألف، في وقت تواصل فرق الإنقاذ الصينية والنيبالية البحث عن ناجين، بينهم عشرات العاملين في قطاع الطاقة الكهرومائية، يُعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق.

أفغانستان

أسفت الأمم المتحدة في تقرير عن تحقيق واسع نشر الثلاثاء لكون معظم الضحايا المدنيين للحرب في أفغانستان (بين عامي 2001 و2021) تُركوا "من دون عدالة أو تعويضات أو حتى اعتراف" بمعاناتهم.

الصين/ تايوان

اندلع سجال دبلوماسي بين الصين وتايوان خلال قمة منتدى جزر المحيط الهادئ في بالاو، بعدما توعّدت بكين بـ"تداعيات" بسبب مشاركة وزير الخارجية التايواني، فيما ردّت تايبيه أن وجودها في المنطقة يحدّ من النفوذ الصيني ويمنع بكين من فرض "سيطرة كاملة" عليها.

الولايات المتحدة

قضت المحكمة العليا الأميركية بالسماح لدونالد ترامب بمواصلة تشييد قاعة الحفلات في البيت الأبيض، في ما يمثّل انتصارا كبيرا للرئيس الذي يسعى إلى ترك بصمة دائمة في العاصمة واشنطن.

إلى ذلك، دانت هيئة محلفين دوان ديفيس، وهو زعيم سابق لإحدى العصابات في لوس أنجليس، بتهمة قتل مغني الراب الشهير توباك شاكور عام 1996.

كولومبيا

قُتل 20 من عناصر الجماعات المسلحة في كولومبيا في عمليات قصف أمرت بها الحكومة واستهدفت مناطق خاضعة لسيطرة العصابات، وفقا لما أعلن الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا.

النرويج

أدى ملك النرويج الجديد هاكون الثامن اليمين الدستورية أمام البرلمان، خلفا لوالده هارلد الخامس الذي توفي الجمعة عن 89 عاما.

الصين

تجاوزت القدرة المركّبة لألواح الطاقة الشمسية في الصين للمرة الأولى قدرة المحطات العاملة بالفحم، على ما أعلنت الإدارة المختصة.