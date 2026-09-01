واشنطن تثير استياء شركائها الأوروبيين بدعوتها روسيا إلى اجتماع مجموعة العشرين

استغل بيسنت قمة العشرين بكارولاينا لحشد دعم ضد إيران. وأثار استياء الشركاء بدعوة وزير المال الروسي وملاقاته جانبا، فُطولِب باستبعاده من الصورة الجماعية. وتصاعد التوتر أيضا بسبب الحرب التجارية مع كندا، واستبعاد جنوب إفريقيا وحجب اعتمادات صحافيين.

أثارت الولايات المتحدة التي تأمل في حشد الدول الأوروبية لدعم حربها الاقتصادية ضد إيران، استياء شركائها أمس الإثنين، بدعوة وزير روسي إلى اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين.

وتترأس الولايات المتحدة هذا العام مجموعة الاقتصادات العالمية الكبرى التي تضم الصين والهند واليابان وفرنسا وغيرها. وتُعقد الاجتماعات عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.

ويجمع الاجتماع الأول الذي يستمر حتى اليوم الثلاثاء، وزراء مال ومحافظي بنوك مركزية.

ويعتزم المضيف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، استغلال الحدث للترويج لسياساته، خصوصا تلك المتعلقة بتخفيف القيود التنظيمية، وكذلك لإقناع الدول الأخرى بزيادة عزلة طهران.

وكُلّف بيسنت بقيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع طهران إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.

وقال بيسنت قبل افتتاح الجلسة الأولى للقمة: "سنواصل الضغط على طهران. لقد أجرينا مناقشات جيدة هنا"، بعد ساعات قليلة من تبادل القصف مع إيران للمرة الأولى منذ شهر.

وفي بيان، أبدى الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين استعداده لتشديد عقوباته الخاصة.

غير أن توترات برزت، الإثنين، بسبب حرب أخرى، وهي الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ العام 2022.

وحضر وزير المال الروسي، أنطون سيلوانوف، اجتماع مجموعة العشرين حيث التقى نظيره الأميركي لمناقشة الملف الأوكراني، ما أثار استياء ممثلي دول أوروبية.

ولم يُعلن حضور سيلوانوف إلا بعد ظهوره بين مندوبي مجموعة العشرين الآخرين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن بيسنت التقاه على حدة، صباح الإثنين.

وأثار حضور الوزير الروسي استياء وزير المال الألماني، لارس كلينغبايل.

وصرّح الوزير الألماني للصحافيين بأنه خلال الجلسة العامة: "أبلغته بوضوح تام أن على الحكومة الروسية إنهاء هذه الحرب (...) وأننا ندعم أوكرانيا في شكل لا لبس فيه".

وذكر أنه طلب مع ممثلي دول أوروبية أخرى استبعاد سيلوانوف من "الصورة الجماعية" التي ستُلتقط للمشاركين في الاجتماع الثلاثاء، وقد لبّت الجهة المضيفة هذا الطلب.

وأضاف أن "استقبال وزير المال الروسي هنا يبعث برسالة أعتبرها مقلقة"، مؤكدا أنه كان يفضّل أن توضح الولايات المتحدة أنه "ليس ضيفا عاديا".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض المنتدب إلى آشفيل، كوش ديساي، إن "الرئيس (ترامب) وإدارته لا يخشون الحوار مع أصحاب القرار" بهدف "إنهاء إراقة الدماء اللامتناهية" في أوكرانيا.

وأفاد مصدر مطلع على فحوى المحادثة بين بيسنت وسوليانوف بأن وزير الخزانة الأميركي أوضح لنظيره الروسي أن "الولايات المتحدة لن تمنح روسيا أي مهلة اقتصادية طالما استمرت الحرب في أوكرانيا".

ولاحقا، قال ترامب من البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. لكننا نحب أن نكون على توافق مع الجميع. وأحد أسباب نجاحي الكبير هو أنني على توافق مع الجميع".

حرب تجارية مع كندا

وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، فرغم إبطال المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعرفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.

وأكد الوزير الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، أنه جاء "بعقلية إيجابية"، وأنه "مستعد للحوار"، قبل أن ينضم إلى الطاولة الكبيرة التي تُعقد حولها المناقشات المغلقة.

وأنشئت مجموعة الدول العشرين عقب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي.

وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

واستبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.

ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير مالها إلى القمة.

ودعت الولايات المتحدة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.

وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لصحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.

وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية، مساء السبت، إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزاء الجمهور".

وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.

وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".

وتنتهي دورة اجتماعات مجموعة العشرين في منتصف كانون الأول/ ديسمبر مع قمّة لرؤساء الدول في منتجع غولف فاخر تابع لدونالد ترامب في ميامي بفلوريدا.