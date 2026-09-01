7 قتلى بهجوم على كييف وهجوم مسير على ميناء روسي

تأتي الضربات المتبادلة في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا يستهدف مواقع داخل عمق أراضي الطرفين، مع تزايد الضغوط على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية واتساع نطاق الهجمات على المنشآت الحيوية.

أسفر هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة عن مقتل 7أشخاص على الأقل في كييف ومحيطها، وفق السلطات الأوكرانية، في تصعيد جديد طال مناطق مدنية وبنى تحتية في العاصمة وضواحيها.

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وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء الهجوم، بينما أفادت السلطات في منطقة كييف بمقتل شخص في مدينة بوريسبيل الواقعة شرق العاصمة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية تيمور تكاتشينكو إن المنطقة تعرضت خلال الليل لهجوم روسي واسع باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرا إلى استهداف منشآت مدنية. كما أصابت إحدى الضربات مبنى سكنيا من خمسة طوابق في كييف، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم طفل.

قال أولكسندر ​بيرتسوفسكي الرئيس ‌التنفيذي لمجموعة السكك ​الحديدية الحكومية ​في أوكرانيا عبر ⁠فيسبوك ​إن ضربات صاروخية ​باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ​ومنشآت ​أخرى تابعة للسكك الحديدية ‌في ⁠كييف، مما أسفر عن ​مقتل ​سبعة ⁠أشخاص.

وأضاف بيرتسوفسكي أن ​ستة ​من ⁠القتلى كانوا موظفين في ⁠مجموعة ​السكك ​الحديدية.

وسمع دوي انفجارات متتالية في العاصمة، بالتزامن مع تحذيرات من هجوم باليستي، فيما دعا سلاح الجو الأوكراني السكان إلى البقاء في الملاجئ، مؤكدا استمرار خطر تعرض كييف والمنطقة لهجمات إضافية.

ويأتي التصعيد في وقت تواجه فيه أوكرانيا نقصا في صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، ولا سيما صواريخ "باتريوت"، وسط احتياجات متزايدة لمنظومتها الدفاعية.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا بمنطقة لينينغراد على بحر البلطيق، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية. وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو إن الهجوم ألحق أضرارا بمنطقة الميناء، بينما استمرت عمليات التصدي للطائرات المسيّرة.

ويعد أوست-لوغا من أبرز مراكز تصدير النفط والأسمدة والفحم في غرب روسيا، وقد تعرض خلال الفترة الماضية لهجمات أوكرانية متكررة.