ترامب: لا نجبر إيران على التفاوض.. وبيسنت: الضغوط ستسقط النظام

تعكس تصريحات ترامب تشدداً متزايداً في مقاربة واشنطن للملف الإيراني، في وقت تراهن فيه الإدارة الأمريكية على الضغوط العسكرية والاقتصادية لدفع طهران إلى تغيير سلوكها.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيه إلى إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن واشنطن في وضع أفضل في ظل ما وصفه بالسيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران.

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وقال ترامب إنه لا يكترث بما إذا كانت طهران ستوقع اتفاقا، معتبرا أن أي اتفاق من هذا النوع سيكون "عديم القيمة"، وأضاف أن النظام الإيراني يواجه ما وصفه بـ"الأمر الحتمي".

وتساءل ترامب عن موعد تحرك الشعب الإيراني ضد النظام، قائلا: "متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة؟".

بيسنت: الضغوط ستسقط النظام الإيراني

وفي سياق متصل، شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن واشنطن ستواصل ممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، بالتوازي مع العمليات العسكرية، بهدف دفع النظام إلى تغيير سياساته والتوصل إلى اتفاق.

وقال بيسنت، في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، إن على طهران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب ووقف دعم وكلائها وتهديد دول المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على عزل النظام الإيراني اقتصاديا، وأن الضغوط المتراكمة لن تترك أمامه، بحسب قوله، سوى خيار التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إيران تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، تشمل نقص الوقود وتضخما يبلغ 100% وانهيارا في قيمة العملة، لافتا إلى تحذيرات صدرت عن الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي بشأن الوضع الاقتصادي.

وأضاف بيسنت أن قادة عسكريين إيرانيين يبعثون رسائل تشير إلى إدراكهم حجم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، واصفاً النظام الإيراني بأنه "أفعى سامة قطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت".